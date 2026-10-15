POLÍCIA

Delegada é presa suspeita de receber dinheiro do PCC para vazar informações

Maria Virgínia Grimwood Pinto foi presa em Brasília durante operação policial

Wendel de Novais

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 14:58

Delegada Virgínia Grimwood Crédito: Reprodução

Uma delegada da Polícia Civil do Pará foi presa nesta quinta-feira (15), em Brasília, sob suspeita de fornecer informações sigilosas ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Maria Virgínia Grimwood Pinto foi localizada em um hotel onde estava hospedada durante a Operação Sinalagma, que investiga um esquema envolvendo tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e corrupção de agentes públicos.

Deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco, a operação também cumpriu mandados de prisão em Belém, São Paulo e Recife. Ao todo, a Justiça autorizou três prisões, 11 mandados de busca e apreensão, além do sequestro de bens e do bloqueio de ativos financeiros. As ordens foram expedidas pela Vara Criminal da Comarca de Ipojuca, em Pernambuco.

Segundo o Ministério Público do Pará (MPPA), que auxiliou nas investigações, a delegada mantinha “laços de intimidade e confiança” com um integrante do PCC. Ela trabalhava na Divisão de Polícia Administrativa da Polícia Civil paraense e é suspeita de receber dinheiro para fornecer dados sigilosos e oferecer proteção institucional a membros da organização criminosa.

Delegada Virgínia Grimwood 1 de 7

Os investigadores também identificaram indícios de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. Conforme a apuração, contas bancárias de terceiros teriam sido utilizadas para dissimular a origem dos recursos e transferir valores à delegada. Um dos suspeitos foi localizado em um apartamento de luxo no Cais José Estelita, no bairro do Cabanga, na região central do Recife. Os nomes dos demais investigados não foram divulgados pelas autoridades.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, as investigações começaram em janeiro de 2025, após a prisão de um integrante da cúpula do PCC em Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife. Entre os crimes apurados estão corrupção ativa e passiva, violação de sigilo funcional e falsidade ideológica.