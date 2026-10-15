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Delegada que namora líder do PCC "Gordão" ficará presa em cela especial

Após passar por audiência de custódia nesta quinta-feira (16), investigada não irá para presídio feminino comum e aguardará transferência

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 23:43

Delegada Maria Virgínia Grimwood Pinto
Delegada Maria Virgínia Grimwood Pinto Crédito: Reprodução

A delegada Maria Virgínia Grimwood Pinto, da Polícia Civil do Pará, presa sob a suspeita de vazar dados sigilosos para a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), permanecerá detida em uma cela especial da Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP) da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). A decisão foi formalizada após a realização da audiência de custódia nesta quinta-feira (16).

Inicialmente, a servidora pública ficará instalada na carceragem do Departamento de Polícia Especializada (DPE). A medida possui respaldo em Lei Orgânica da corporação e assegura que a delegada permaneça sob custódia da própria Polícia Civil do DF, impedindo a transferência imediata ou o ingresso no sistema penitenciário feminino comum. Nos próximos dias, ela deverá ser recambiada para Pernambuco, local de origem do mandado e sede do inquérito.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio.

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