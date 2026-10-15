BRASIL

Delegada que namora líder do PCC "Gordão" ficará presa em cela especial

Após passar por audiência de custódia nesta quinta-feira (16), investigada não irá para presídio feminino comum e aguardará transferência

Metrópoles

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 23:43

Delegada Maria Virgínia Grimwood Pinto Crédito: Reprodução

A delegada Maria Virgínia Grimwood Pinto, da Polícia Civil do Pará, presa sob a suspeita de vazar dados sigilosos para a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), permanecerá detida em uma cela especial da Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP) da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). A decisão foi formalizada após a realização da audiência de custódia nesta quinta-feira (16).