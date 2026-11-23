VIOLÊNCIA

Delegado da Polícia Civil ameaça ex-mulher de morte: 'Vou encher sua cara de bala'

Corregedoria da PCDF recolheu a arma de Vander Rodrigues Braga, chefe adjunto da 19ª DP

Metrópoles

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 09:08

Vander Rodrigues Braga Crédito: Reprodução

A Corregedoria-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal (CGPCDF) instaurou investigação interna para apurar denúncias graves de ameaça de morte e lesão corporal no âmbito da violência doméstica, enquadradas na Lei Maria da Penha, contra Vander Rodrigues Braga (imagem em destaque), atual delegado-chefe adjunto da 19ª Delegacia de Polícia (P Norte), Ceilândia. As ocorrências sob apuração teriam sido praticadas contra a ex-companheira do investigador, no período entre 15 de agosto de 2022 e 14 de outubro de 2026.