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Metrópoles
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 09:08
A Corregedoria-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal (CGPCDF) instaurou investigação interna para apurar denúncias graves de ameaça de morte e lesão corporal no âmbito da violência doméstica, enquadradas na Lei Maria da Penha, contra Vander Rodrigues Braga (imagem em destaque), atual delegado-chefe adjunto da 19ª Delegacia de Polícia (P Norte), Ceilândia. As ocorrências sob apuração teriam sido praticadas contra a ex-companheira do investigador, no período entre 15 de agosto de 2022 e 14 de outubro de 2026.
Como medida cautelar inicial, a corporação efetuou o recolhimento da arma de fogo institucional do delegado. No entanto, a representação jurídica da vítima sustenta que a providência é insuficiente e cobra o imediato afastamento de Vander Rodrigues Braga da função de chefia na unidade policial, apontando risco direto à imparcialidade das investigações e à livre produção de provas.