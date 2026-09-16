Delegado é parado com sinais de embriaguez após bater em viatura da PM

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Metrópoles
Publicado em 16 de setembro de 2026 às 22:10
Um delegado da Polícia Civil assistente foi apreendido na noite desta terça-feira (15), após colidir com uma viatura da Polícia Militar (PM) no Viaduto Alcântara Machado, na região da Mocca, zona leste de São Paulo.
Segundo informações obtidas pelo Metrópoles, Edevaldo José Bragaia, que atua no Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC), apresentava sinais de embriaguez e tentou fugir após a batida.