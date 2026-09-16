BRASIL

Delegado é parado com sinais de embriaguez após bater em viatura da PM

Edevaldo José Bragaia, dirigia uma viatura descaracterizada quando colidiu com carro dos policiais militares

Metrópoles

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 22:10

Polícia Militar de São Paulo Crédito: Reprodução

Um delegado da Polícia Civil assistente foi apreendido na noite desta terça-feira (15), após colidir com uma viatura da Polícia Militar (PM) no Viaduto Alcântara Machado, na região da Mocca, zona leste de São Paulo.