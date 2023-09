Deltan Dallagnol desiste de tentar retornar à Câmara dos Deputados

O ex-deputado federal Deltan Dallagnol decidiu que não vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) para ter de volta o mandato na Câmara. Deltan teve seu mandato cassado em 16 de maio pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com base na Lei da Ficha Limpa. Isso ocorreu devido à interpretação do relator de que houve fraude eleitoral ao renunciar ao Ministério Público Federal (MPF) em novembro de 2021, evitando possíveis punições que pudessem levar à sua demissão.

Essa decisão foi divulgada por Deltan em suas redes sociais, acompanhada de uma crítica à Corte. Ao compartilhar uma matéria do jornal O Globo, ele escreveu: “Eu sei que a justiça não vence no Supremo”.

No STF, o recurso do ex-deputado poderia ser analisado pelo Ministro Dias Toffoli, que já havia negado um pedido anterior de retorno imediato ao mandato em junho.

Deltan Dallagnol foi o candidato mais votado no Paraná, recebendo quase 345 mil votos. As informações são do Jornal do Commercio.