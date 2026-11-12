JUSTIÇA

Demissão de 212 trabalhadores por idade é considerada discriminatória; caso envolve indenização de R$ 10 milhões

Decisão do TST aponta discriminação na escolha de funcionários aposentados ou próximos da aposentadoria para demissão e determina a reintegração de 212 trabalhadores

Perla Ribeiro

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 13:55

Demissão de 212 trabalhadores por idade é considerada discriminatória; caso envolve indenização de R$ 10 milhões Crédito: Imagem gerada pela IA

A dispensa em massa de 212 funcionários da Casa da Moeda do Brasil, selecionados por já estarem aposentados ou terem direito à aposentadoria, foi considerada discriminatória pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST). Por maioria, a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) declarou inválidos os desligamentos e determinou a reintegração dos trabalhadores.

A decisão ocorreu após recurso apresentado pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores na Indústria Moedeira, que questionou o critério utilizado pela empresa para escolher os funcionários que seriam demitidos. Em ação civil pública, o sindicato informou que foi comunicado, em abril de 2018, sobre a dispensa coletiva. Na ocasião, a Casa da Moeda justificou a medida pela situação econômico-financeira da empresa, atribuída a sucessivas perdas de receita.

Segundo a entidade sindical, o critério adotado para selecionar os trabalhadores foi a condição de aposentado ou a possibilidade de obter o benefício previdenciário. Considerando a prática ilegal, o sindicato pediu a anulação das demissões, a reintegração dos funcionários, o pagamento dos salários referentes ao período de afastamento, a manutenção do plano de saúde e a condenação da empresa ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

Casa da Moeda alegou crise financeira

Em sua defesa, a empresa afirmou que os desligamentos seguiram critérios objetivos e levaram em consideração a possibilidade de os empregados contarem com outra fonte de renda, como a aposentadoria pelo INSS ou a previdência complementar oferecida pela própria companhia.

A Casa da Moeda também alegou que a medida foi motivada por uma perda de receita operacional estimada em R$ 1,4 bilhão, decorrente do encerramento de contratos. O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-1), no Rio de Janeiro, anulou as dispensas e determinou a reintegração dos trabalhadores, com ressarcimento integral dos valores referentes ao período de afastamento. A decisão também estabeleceu indenização de R$ 10 milhões por dano moral coletivo.

Para o tribunal regional, as provas e o parecer do Ministério Público do Trabalho (MPT) confirmaram a discriminação por idade, já que a própria empresa reconheceu ter utilizado a condição de aposentado ou a possibilidade de aposentadoria como critério para os desligamentos.

Posteriormente, porém, a Quinta Turma do TST afastou o caráter discriminatório das demissões. Para os ministros, os desligamentos integravam um processo de reestruturação financeira motivado pelo encerramento de contratos e pela necessidade de reduzir despesas. O sindicato recorreu, levando o caso à SDI-1, que restabeleceu o entendimento de que as dispensas foram discriminatórias.

TST reconheceu discriminação por idade

Relator do recurso, o ministro Augusto César considerou que utilizar a condição de aposentado ou a possibilidade de aposentadoria como critério para dispensar funcionários está diretamente relacionado à idade e caracteriza discriminação etária. Na análise, o ministro levou em conta o Protocolo para Atuação e Julgamento com Perspectiva Antidiscriminatória, Interseccional e Inclusiva do TST, documento que orienta os magistrados a identificar e combater práticas discriminatórias nas relações de trabalho.

O protocolo define o etarismo como formas de preconceito, discriminação e opressão motivadas pela idade, nas quais a velhice é tratada como algo indesejável ou como um fardo social. O relator também destacou que o preconceito etário no ambiente profissional pode aparecer em práticas como restrições de idade em processos seletivos, pressão para adesão a programas de demissão e desligamento de trabalhadores mais velhos.

Segundo o ministro, o TST já consolidou o entendimento de que dispensas baseadas na idade ou na proximidade da aposentadoria podem configurar discriminação. Ele também apontou que a demissão coletiva deveria ter sido precedida de diálogo e negociação coletiva, o que não ocorreu no caso.

O ministro Alexandre Ramos ficou vencido. Para ele, o critério utilizado pela Casa da Moeda estava relacionado à situação previdenciária dos empregados, e não diretamente à idade.

TST também reconheceu discriminação em demissões na CEEE

Em decisões recentes envolvendo ações individuais, a Segunda Turma do TST também considerou discriminatória a dispensa de dois eletricitários da Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica (CEEE-GT), do Rio Grande do Sul.

Os trabalhadores tinham mais de 30 anos de serviço e foram desligados em 2016, junto com quase 200 funcionários. Assim como no caso da Casa da Moeda, a empresa utilizou como critério a condição de aposentado pelo INSS ou a possibilidade de obter o benefício.

A CEEE alegou que as demissões faziam parte de um processo de adequação estrutural às diretrizes da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Segundo a companhia, a redução da folha de pagamento era necessária para sua recuperação econômico-financeira.

Os pedidos de reintegração e indenização por dano moral foram negados nas primeiras instâncias. No entanto, ao analisar os recursos, a ministra Delaíde Miranda Arantes, relatora dos casos, entendeu que utilizar a situação previdenciária como critério de seleção atingia de maneira direta e desproporcional os trabalhadores mais velhos.