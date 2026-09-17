LUTO

Dentista de 28 anos passa mal com dor de estômago, recebe alta na UPA e morre após voltar para casa

Jaqueline de Melo Silva voltou a apresentar sintomas ao chegar em casa, em Cruzeiro do Sul, e acabou falecendo

Carol Neves

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 07:40

Jaqueline de Melo Silva Crédito: Reproduçaõ

A cirurgiã-dentista Jaqueline de Melo Silva, de 28 anos, morreu após sofrer um infarto fulminante na terça-feira (15), em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. Horas antes, ela havia procurado atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, onde foi medicada e liberada depois de apresentar melhora.

Segundo um familiar, Jaqueline voltou a passar mal ao chegar em casa. Ela foi levada de carro ao Hospital do Juruá, mas já chegou à unidade sem vida. Uma nota divulgada pela família informou que o laudo médico apontou infarto fulminante.

“Tinha crises de gastrite muito forte. Isso já desencadeava a ansiedade. Ela foi umas quatro horas para a UPA, ficou lá até umas seis horas, tomou remédio, voltou para casa, teve a crise e infartou. Levaram de carro para o Hospital do Juruá, mas já chegou morta”, contou um parente ao portal G1.

Dentista passa mal e morre aos 28 anos 1 de 6

Jaqueline enfrentava havia anos problemas no estômago e havia passado por duas cirurgias cerca de quatro anos atrás. Conforme o familiar, as crises de gastrite também provocavam ansiedade e nervosismo. Por isso, ela mantinha cuidados rigorosos com a alimentação e evitava comer em locais desconhecidos.

“Ela amava sushi, mas só comia de um lugar específico, assim como hambúrguer, pastel. Eram lugares que ela já sabia que não ia passar mal. Se comesse qualquer coisa errada, tinha uma crise de gastrite”, contou.

Paixão pela profissão e pelos animais

Formada em Rio Branco, Jaqueline trabalhou durante um ano na capital antes de retornar a Cruzeiro do Sul, onde vivia sua família. Ela atuava em uma clínica do município e havia concluído recentemente uma especialização.

Fora do consultório, dedicava-se ao resgate de animais abandonados. A dentista tinha um gato chamado Flock e alimentava o desejo de estudar medicina veterinária. Também sonhava em se casar, ter filhos e mudar de cidade para ampliar os conhecimentos profissionais.

A jovem também foi descrita como alegre, bem-humorada e sempre disposta a acompanhar os amigos. “Ela vivia sorrindo. Era dentista e a gente brincava com ela sobre o fato de viver sorrindo. Era uma pessoa muito engraçada, esperta, gentil, bonita e simpática com todo mundo. Ficamos em choque”, afirmou.

Jaqueline foi velada na Igreja São João Batista, no bairro Cohab, e sepultada na terça-feira. A morte causou comoção entre familiares, amigos, pacientes e entidades profissionais do Acre.