CRIME

Dentista é preso suspeito de matar caseiro a tiros, colocar corpo em carro e incendiar veículo

Homem de 37 anos foi encontrado em um motel e confessou o crime, segundo a Polícia Civil. Uma jovem de 18 anos que estava com ele relatou ter sido coagida a ajudar na ocultação do corpo

Perla Ribeiro

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 13:23

Dentista é preso suspeito de matar caseiro a tiros, colocar corpo em carro e incendiar veículo Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um cirurgião-dentista de 37 anos foi preso nesta quarta-feira (11), suspeito de matar a tiros um caseiro que trabalhava em uma propriedade rural em Piracicaba, no interior de São Paulo. O corpo da vítima foi encontrado dentro de um carro incendiado em uma estrada da zona rural do município. Segundo a Polícia Civil, o suspeito confessou o homicídio. As informações são do g1.

O crime aconteceu na terça-feira (10), em uma propriedade localizada na região do bairro Nova Suíça. Após matar o funcionário, o dentista teria colocado o corpo no porta-malas de um veículo e incendiado o carro em uma estrada do bairro São Joaquim, também na zona rural de Piracicaba.

A identidade do suspeito não foi divulgada pela polícia. Ele foi localizado e preso em um motel, onde estava acompanhado de uma jovem de 18 anos. De acordo com a Polícia Civil, a jovem que estava com o dentista conseguiu fugir do motel e pedir ajuda na Rodovia Marechal Rondon (SP-300). Ela recebeu atendimento de equipes de resgate da concessionária responsável pela administração da rodovia.

Aos policiais, a jovem relatou que foi coagida pelo suspeito a ajudar na ocultação do corpo do caseiro. O material fornecido pela polícia não detalha as circunstâncias em que ela teria sido levada ao motel. Durante a ação, os policiais apreenderam uma arma no veículo do dentista. O suspeito também estava com outra arma, segundo a corporação.