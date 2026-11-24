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Carol Neves
Publicado em 24 de novembro de 2026 às 10:03
A cirurgiã-dentista Ingrid Shelda Santos Machado, de 25 anos, foi sepultada na manhã desta segunda-feira (23), em Bezerros, no interior de Pernambuco. A despedida ocorreu em uma data especialmente dolorosa para familiares e amigos: a jovem completaria 26 anos justamente no dia do enterro.
Shelda morreu na madrugada de domingo (22), em um acidente de trânsito na rodovia PE-009, no município de Ipojuca, no Litoral Sul pernambucano. Ela estava em um Toyota SW4 preto que saiu da pista e bateu contra uma placa de sinalização e uma árvore. Outras três pessoas morreram na colisão.
O cortejo fúnebre percorreu ruas do Centro de Bezerros antes de chegar ao Cemitério de Santo Amaro, onde ocorreu o sepultamento. Antes da cerimônia, uma missa de corpo presente foi realizada na cidade. A despedida reuniu familiares, amigos, pacientes e colegas de profissão. A cerimônia no cemitério foi restrita a pessoas próximas, a pedido da família, segundo o portal G1.
Médica, modelo, dentista e empresário morrem em acidente em PE
Natural de Caruaru e moradora de Bezerros, Ingrid era formada em Odontologia pelo Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-Unita). Ela trabalhava como cirurgiã-dentista e também realizava procedimentos estéticos.
A morte da jovem provocou manifestações de pesar. A Prefeitura de Bezerros publicou uma homenagem nas redes sociais, na qual descreveu Shelda como uma pessoa alegre, carismática e cheia de sonhos. O Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (CRO-PE) também lamentou a perda e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de profissão.
Outras três pessoas morreram no acidente
Além da dentista, morreram na colisão a modelo Fernanda Severina de Eloi, de 31 anos; a médica residente Beatriz de Melo Acioli, de 28; e o empresário David do Nascimento Mello, de 27, que dirigia o veículo.
A única sobrevivente foi Natália Lins Peixoto Recco, de 29 anos. Ela recebeu os primeiros atendimentos no Hospital Dom Helder Câmara, em Cabo de Santo Agostinho, e posteriormente foi transferida para uma unidade particular de saúde. Segundo informações divulgadas após o acidente, seu quadro era estável, mas ela apresentava fraturas e lesões.
O acidente aconteceu por volta das 3h de domingo, no trecho entre Porto de Galinhas e Serrambi. O grupo havia participado de uma festa na Praia de Maracaípe e seguia para outro evento quando o carro saiu da pista.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, as quatro vítimas fatais ficaram presas às ferragens e já estavam mortas quando as equipes chegaram ao local. A Polícia Civil de Pernambuco investiga as circunstâncias da colisão.