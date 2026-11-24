BATIDA EM PERNAMBUCO

Dentista que morreu em acidente com mais três jovens é sepultada no dia que faria 26 anos

Ingrid Shelda Santos Machado morreu após carro em que estava bater contra uma árvore na rodovia

Carol Neves

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 10:03

Ingrid Shelda Santos Machado tinha 25 anos Crédito: Reprodução

A cirurgiã-dentista Ingrid Shelda Santos Machado, de 25 anos, foi sepultada na manhã desta segunda-feira (23), em Bezerros, no interior de Pernambuco. A despedida ocorreu em uma data especialmente dolorosa para familiares e amigos: a jovem completaria 26 anos justamente no dia do enterro.

Shelda morreu na madrugada de domingo (22), em um acidente de trânsito na rodovia PE-009, no município de Ipojuca, no Litoral Sul pernambucano. Ela estava em um Toyota SW4 preto que saiu da pista e bateu contra uma placa de sinalização e uma árvore. Outras três pessoas morreram na colisão.

O cortejo fúnebre percorreu ruas do Centro de Bezerros antes de chegar ao Cemitério de Santo Amaro, onde ocorreu o sepultamento. Antes da cerimônia, uma missa de corpo presente foi realizada na cidade. A despedida reuniu familiares, amigos, pacientes e colegas de profissão. A cerimônia no cemitério foi restrita a pessoas próximas, a pedido da família, segundo o portal G1.

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Natural de Caruaru e moradora de Bezerros, Ingrid era formada em Odontologia pelo Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-Unita). Ela trabalhava como cirurgiã-dentista e também realizava procedimentos estéticos.

A morte da jovem provocou manifestações de pesar. A Prefeitura de Bezerros publicou uma homenagem nas redes sociais, na qual descreveu Shelda como uma pessoa alegre, carismática e cheia de sonhos. O Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (CRO-PE) também lamentou a perda e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de profissão.

Outras três pessoas morreram no acidente

Além da dentista, morreram na colisão a modelo Fernanda Severina de Eloi, de 31 anos; a médica residente Beatriz de Melo Acioli, de 28; e o empresário David do Nascimento Mello, de 27, que dirigia o veículo.

A única sobrevivente foi Natália Lins Peixoto Recco, de 29 anos. Ela recebeu os primeiros atendimentos no Hospital Dom Helder Câmara, em Cabo de Santo Agostinho, e posteriormente foi transferida para uma unidade particular de saúde. Segundo informações divulgadas após o acidente, seu quadro era estável, mas ela apresentava fraturas e lesões.

O acidente aconteceu por volta das 3h de domingo, no trecho entre Porto de Galinhas e Serrambi. O grupo havia participado de uma festa na Praia de Maracaípe e seguia para outro evento quando o carro saiu da pista.