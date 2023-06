DeÔnibus oferece 10% off em passagens para as regiões Norte e Nordeste

. Crédito: Foto: Divulgação

Em meio à temporada de festas juninas, a DeÔnibus está com uma promoção para incentivar as viagens neste período. A empresa está oferecendo um desconto de 10% em todas as passagens adquiridas pelo site ou aplicativo. A promoção, válida para o mês de junho inteiro, é destinada a todas as cidades localizadas nas regiões Norte e Nordeste, são três mil destinos para aproveitar.

Para garantir o desconto, os viajantes devem efetuar uma compra de valor igual ou superior a R$199 e utilizar o cupom "JUNINA10" no momento da finalização do pagamento. Vale ressaltar que o cupom é válido apenas para um uso por CPF e estará disponível até o dia 30 de junho de 2023.

A campanha promocional da DeÔnibus visa incentivar o turismo nas regiões Norte e Nordeste, impulsionando a economia local e fomentando o intercâmbio cultural entre diferentes destinos. Além disso, ao oferecer um desconto significativo nas passagens, a empresa busca tornar as viagens mais acessíveis e viáveis para um público mais amplo.

Segundo Ricardo Levy, Head de Estratégia da DeÔnibus, essa época do ano é sempre bastante movimentada e com muita procura para destinos incríveis do nordeste com tradição de festas juninas, como Campina Grande, Caruaru e Mossoró.

"Sabemos o quanto essa época é importante para o transporte rodoviário de passageiros, pois muitas pessoas desejam viajar e vivenciar as tradições culturais do nosso país. Queremos incentivar as viagens e proporcionar aos nossos clientes uma experiência única, onde possam se conectar com a alegria e a energia contagiante dessas festas populares. É uma maneira de celebrar a cultura local e impulsionar o turismo nessas regiões, levando as pessoas a conhecerem novos destinos e a se encantarem com a diversidade cultural do Brasil. Sabemos que durante as festas juninas, a demanda é alta e os assentos podem se esgotar rapidamente. Portanto, encorajamos todos a antecipar suas reservas e garantir seu lugar para desfrutar ao máximo essa temporada festiva.", conta Levy.

O momento é bastante favorável para o setor, já que de acordo com o Ministério do Turismo, as festas juninas devem movimentar cerca de R$ 6 bilhões e 26 milhões de pessoas este ano, o número representa um crescimento de 76% em relação ao mesmo período do ano passado.