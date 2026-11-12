Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Deputada eleita é condenada a pagar R$ 200 mil por incentivar demissão de 'esquerdistas'

Roberta Lopes Alves, de Juiz de Fora (MG), incentivou empresários a não contratar trabalhadores de esquerda

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 07:52

Roberta Lopes Alves
Roberta Lopes Alves Crédito: Divulgação

A Justiça do Trabalho condenou a vereadora de Juiz de Fora (MG) e deputada estadual eleita Roberta Lopes Alves (PL) a pagar R$ 200 mil por danos morais coletivos em um processo envolvendo assédio eleitoral. A sentença foi proferida após ação do Ministério Público do Trabalho (MPT), e ainda cabe recurso.

O caso tem como origem uma publicação feita pela parlamentar nas redes sociais, em setembro de 2025, com orientações para que empresários evitassem contratar pessoas com posicionamento político de esquerda. Sob o título "Hey empresário e empreendedor, não contrate esquerdista!", Roberta sugeriu que empregadores investigassem as opiniões políticas de candidatos a vagas e reconsiderassem a permanência de funcionários com essas posições.

"Se você (empresário) já tem alguém assim em sua equipe, não hesite em rever essa escolha (...) Se ainda vai contratar, investigue. Veja redes sociais, posicionamentos, referências", escreveu.

Quem é Roberta Lopes, vereadora condenada por assédio eleitoral e deputada eleita em MG

Jornalista, Roberta Lopes Alves iniciou sua carreira profissional em 2005 e também trabalhou como assessora parlamentar por Divulgação
A parlamentar começou sua atuação política em 2012, com o movimento Mães pela Escola sem Partido em Minas Gerais por Divulgação
Filiada ao PL, foi eleita vereadora de Juiz de Fora em 2024, com 7.924 votos, a maior votação entre as mulheres por Divulgação
Em 2026, conquistou uma vaga na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, com 63.840 votos por Divulgação
Roberta também fundou e coordena o movimento Direita Minas em Juiz de Fora por Divulgação
1 de 5
Jornalista, Roberta Lopes Alves iniciou sua carreira profissional em 2005 e também trabalhou como assessora parlamentar por Divulgação

Na avaliação do Ministério Público do Trabalho, o conteúdo estimulou práticas discriminatórias tanto na contratação quanto na manutenção de vínculos empregatícios, ao associar oportunidades profissionais à orientação ideológica dos trabalhadores. Na mesma publicação, a vereadora também fez críticas à chamada cultura woke, expressão relacionada a pautas de diversidade, inclusão e direitos de grupos vulneráveis.

Além da indenização, a decisão determina que Roberta exclua definitivamente as publicações consideradas de assédio eleitoral e divulgue uma retratação em seus perfis nas redes sociais. A parlamentar também deverá se abster de divulgar novos conteúdos que incentivem a discriminação nas relações de trabalho.

O descumprimento das determinações poderá resultar em multa de R$ 50 mil, além de penalidade diária no mesmo valor.

Ao fundamentar a sentença, o juiz Eduardo Atalla Barletta destacou que a repercussão da conduta ultrapassou eventuais trabalhadores diretamente atingidos e afetou a coletividade. "A ré procedeu à verdadeira convocação do empresariado a não contratar e dispensar trabalhadores, bem como a invadir sua vida social e privada", escreveu o magistrado.

A vereadora não foi localizada para comentar o caso. 

Mais recentes

Imagem - Aracaju cancela Réveillon e festas de verão após anúncio de racionamento de água

Aracaju cancela Réveillon e festas de verão após anúncio de racionamento de água
Imagem - Corolla por R$ 35 mil, Hilux por R$ 80 mil e mais: leilão oferece 142 lotes de veículos e equipamentos

Corolla por R$ 35 mil, Hilux por R$ 80 mil e mais: leilão oferece 142 lotes de veículos e equipamentos
Imagem - Concursado que foi demitido após processar banco por horas extras consegue indenização na Justiça

Concursado que foi demitido após processar banco por horas extras consegue indenização na Justiça