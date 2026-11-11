Deputado eleito sugere que críticos se mudem para a Bahia após ser cobrado por estragos de temporais em Curitiba

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Carol Neves
Publicado em 11 de novembro de 2026 às 08:08
O deputado federal eleito Guilherme Kilter (Novo-PR) sugeriu que um internauta se mudasse para a Bahia depois de ser cobrado sobre os estragos de um temporal em Curitiba. A troca de mensagens ocorreu no X, onde o usuário citou a queda de árvores e questionou por que Kilter, que ainda exerce o mandato de vereador na capital paranaense, não cobrava a prefeitura com a mesma disposição com que critica o governo Lula (PT).
“Agora a chuva é culpa minha? Muda pra Bahia, lá os vereadores quase todos são do PT pra te fazer feliz”, respondeu Kilter. Ele voltou a sugerir a mudança em outras publicações. À Folha de S.Paulo, o deputado eleito disse que fez o comentário porque o internauta se apresenta como militante petista e havia dirigido a cobrança a ele.
Guilherme Kilter, o deputado eleito que sugeriu a crítico: ‘Muda pra Bahia’
Na Bahia, o PT ficou em terceiro lugar em número de vereadores eleitos nas municipais de 2024, atrás do PSD e do Avante, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Ao rebater as críticas, Kilter também citou uma lei de sua autoria em vigor desde julho em Curitiba. A norma instituiu uma política municipal que prevê alertas antecipados à população, divulgação de informações sobre áreas de risco e obras de drenagem. A Folha procurou a prefeitura para saber como a lei foi aplicada na resposta ao temporal e informou que não recebeu retorno.
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O temporal de sábado (7) provocou quedas de árvores e destelhamentos em Curitiba, onde as rajadas de vento passaram de 72 km/h, segundo a prefeitura. Em todo o Paraná, a Copel registrou um pico de 493,1 mil unidades consumidoras sem energia no fim da tarde.
Kilter está no primeiro mandato na Câmara Municipal de Curitiba. Nas eleições de outubro, recebeu cerca de 269 mil votos, a segunda maior votação para deputado federal no Paraná. Ele assume o mandato na Câmara dos Deputados em 2027.