POLÍTICA

Deputado eleito sugere que críticos se mudem para a Bahia após ser cobrado por estragos de temporais em Curitiba

Guilherme Kilter (Novo) é vereador de Curitiba e teve a segunda maior votação para deputado federal no Paraná

Carol Neves

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 08:08

Guilherme Kilter Crédito: Divulgação/Novo

O deputado federal eleito Guilherme Kilter (Novo-PR) sugeriu que um internauta se mudasse para a Bahia depois de ser cobrado sobre os estragos de um temporal em Curitiba. A troca de mensagens ocorreu no X, onde o usuário citou a queda de árvores e questionou por que Kilter, que ainda exerce o mandato de vereador na capital paranaense, não cobrava a prefeitura com a mesma disposição com que critica o governo Lula (PT).

“Agora a chuva é culpa minha? Muda pra Bahia, lá os vereadores quase todos são do PT pra te fazer feliz”, respondeu Kilter. Ele voltou a sugerir a mudança em outras publicações. À Folha de S.Paulo, o deputado eleito disse que fez o comentário porque o internauta se apresenta como militante petista e havia dirigido a cobrança a ele.

Guilherme Kilter, o deputado eleito que sugeriu a crítico: ‘Muda pra Bahia’ 1 de 7

Na Bahia, o PT ficou em terceiro lugar em número de vereadores eleitos nas municipais de 2024, atrás do PSD e do Avante, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Ao rebater as críticas, Kilter também citou uma lei de sua autoria em vigor desde julho em Curitiba. A norma instituiu uma política municipal que prevê alertas antecipados à população, divulgação de informações sobre áreas de risco e obras de drenagem. A Folha procurou a prefeitura para saber como a lei foi aplicada na resposta ao temporal e informou que não recebeu retorno.

Veja quem são os deputados federais eleitos na Bahia 1 de 5

O temporal de sábado (7) provocou quedas de árvores e destelhamentos em Curitiba, onde as rajadas de vento passaram de 72 km/h, segundo a prefeitura. Em todo o Paraná, a Copel registrou um pico de 493,1 mil unidades consumidoras sem energia no fim da tarde.