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Deputado eleito sugere que críticos se mudem para a Bahia após ser cobrado por estragos de temporais em Curitiba

Guilherme Kilter (Novo) é vereador de Curitiba e teve a segunda maior votação para deputado federal no Paraná

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 08:08

Guilherme Kilter
Guilherme Kilter Crédito: Divulgação/Novo

O deputado federal eleito Guilherme Kilter (Novo-PR) sugeriu que um internauta se mudasse para a Bahia depois de ser cobrado sobre os estragos de um temporal em Curitiba. A troca de mensagens ocorreu no X, onde o usuário citou a queda de árvores e questionou por que Kilter, que ainda exerce o mandato de vereador na capital paranaense, não cobrava a prefeitura com a mesma disposição com que critica o governo Lula (PT).  

“Agora a chuva é culpa minha? Muda pra Bahia, lá os vereadores quase todos são do PT pra te fazer feliz”, respondeu Kilter. Ele voltou a sugerir a mudança em outras publicações. À Folha de S.Paulo, o deputado eleito disse que fez o comentário porque o internauta se apresenta como militante petista e havia dirigido a cobrança a ele.  

Guilherme Kilter, o deputado eleito que sugeriu a crítico: ‘Muda pra Bahia’

Guilherme Kilter sugeriu que um internauta se mudasse para a Bahia após ser cobrado sobre os estragos de um temporal em Curitiba por Câmara Municipal de Curitiba
O internauta pediu que Kilter cobrasse a prefeitura pela queda de árvores na capital paranaense, e o vereador respondeu com a frase “Muda pra Bahia” por Divulgação/Novo
Aos 24 anos, Guilherme Kilter teve a segunda maior votação para deputado federal no Paraná, com cerca de 269 mil votos por Divulgação
Filiado ao Novo, Kilter está no primeiro mandato na Câmara Municipal de Curitiba e assume uma cadeira na Câmara dos Deputados em 2027 por Divulgação
Kilter contou com o apoio do deputado federal Nikolas Ferreira na campanha para vereador de Curitiba em 2024 por Divulgação
Formado em Relações Internacionais, Kilter é empresário e atua como líder de jovens e universitários na Primeira Igreja Batista de Curitiba por Divulgação
Mensagem do deputado eleito por Reprodução
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Guilherme Kilter sugeriu que um internauta se mudasse para a Bahia após ser cobrado sobre os estragos de um temporal em Curitiba por Câmara Municipal de Curitiba

Na Bahia, o PT ficou em terceiro lugar em número de vereadores eleitos nas municipais de 2024, atrás do PSD e do Avante, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Ao rebater as críticas, Kilter também citou uma lei de sua autoria em vigor desde julho em Curitiba. A norma instituiu uma política municipal que prevê alertas antecipados à população, divulgação de informações sobre áreas de risco e obras de drenagem. A Folha procurou a prefeitura para saber como a lei foi aplicada na resposta ao temporal e informou que não recebeu retorno.

Veja quem são os deputados federais eleitos na Bahia

Veja quem são os deputados federais eleitos na Bahia por Reprodução/TSE
Veja quem são os deputados federais eleitos na Bahia por Reprodução/TSE
Veja quem são os deputados federais eleitos na Bahia por Reprodução/TSE
Veja quem são os deputados federais eleitos na Bahia por Reprodução/TSE
Veja quem são os deputados federais eleitos na Bahia por Reprodução/TSE
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Veja quem são os deputados federais eleitos na Bahia por Reprodução/TSE

O temporal de sábado (7) provocou quedas de árvores e destelhamentos em Curitiba, onde as rajadas de vento passaram de 72 km/h, segundo a prefeitura. Em todo o Paraná, a Copel registrou um pico de 493,1 mil unidades consumidoras sem energia no fim da tarde.  

Kilter está no primeiro mandato na Câmara Municipal de Curitiba. Nas eleições de outubro, recebeu cerca de 269 mil votos, a segunda maior votação para deputado federal no Paraná. Ele assume o mandato na Câmara dos Deputados em 2027.  

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