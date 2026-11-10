EDUCAÇÃO

Deputado eleito vai ao MPF para derrubar questão do Enem sobre o MST: ‘Quer saber se aluno é militante’

Victor Jansen (PL) quer anular item que perguntava aos candidatos sobre a contribuição dos cursos oferecidos pelo MST

Carol Neves

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 08:42

Victor Jansen Crédito: Divulgação

O deputado distrital eleito Victor Jansen (PL) protocolou uma representação no Ministério Público Federal (MPF) contra o Inep por causa de uma questão do Enem 2026 sobre o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). O parlamentar eleito afirmou que vai buscar a anulação do item.

A questão apresentava um texto sobre os cursos criados pelo MST e pedia aos candidatos que identificassem a contribuição das atividades oferecidas pelos centros de formação do movimento. Em vídeo publicado nas redes sociais na segunda-feira (9), Jansen criticou a abordagem sobre a formação de agricultores e extensionistas para difundir a agroecologia nos assentamentos.

Enem 2026 1 de 10

No vídeo, Jansen chamou a questão de “ridícula” e alegou haver “aparelhamento ideológico explícito na educação brasileira”. Ele afirmou ainda que pretende recorrer a “todos os instrumentos institucionais e jurídicos cabíveis” para tentar anular o item.