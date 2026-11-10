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Deputado eleito vai ao MPF para derrubar questão do Enem sobre o MST: ‘Quer saber se aluno é militante’

Victor Jansen (PL) quer anular item que perguntava aos candidatos sobre a contribuição dos cursos oferecidos pelo MST

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 08:42

Victor Jansen
Victor Jansen Crédito: Divulgação

O deputado distrital eleito Victor Jansen (PL) protocolou uma representação no Ministério Público Federal (MPF) contra o Inep por causa de uma questão do Enem 2026 sobre o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). O parlamentar eleito afirmou que vai buscar a anulação do item.

A questão apresentava um texto sobre os cursos criados pelo MST e pedia aos candidatos que identificassem a contribuição das atividades oferecidas pelos centros de formação do movimento. Em vídeo publicado nas redes sociais na segunda-feira (9), Jansen criticou a abordagem sobre a formação de agricultores e extensionistas para difundir a agroecologia nos assentamentos.

Enem 2026

Sala de aula por Agência i7
Alunos estudando por Agência i7
Bernoulli por Agência i7
Resolução de simulado por Agência i7
Aluno treinando redação para o Enem por Agência i7
Aluno treinando redação por Agência i7
Aluna estudando por Agência i7
Sala de aula Bernoulli por Agência i7
Sala de aula Bernoulli por Agência i7
Aluna estudando por Agência i7
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Sala de aula por Agência i7

No vídeo, Jansen chamou a questão de “ridícula” e alegou haver “aparelhamento ideológico explícito na educação brasileira”. Ele afirmou ainda que pretende recorrer a “todos os instrumentos institucionais e jurídicos cabíveis” para tentar anular o item.

O primeiro dia de provas do Enem 2026 foi realizado no domingo (8), com redação e questões de linguagens e ciências humanas. A segunda etapa será no próximo domingo (15), com provas de matemática e ciências da natureza. Os portões abrem ao meio-dia e fecham às 13h. As provas começam às 13h30 e terminam às 18h30, no horário de Brasília.

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