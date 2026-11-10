Deputado eleito vai ao MPF para derrubar questão do Enem sobre o MST: ‘Quer saber se aluno é militante’

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Carol Neves
Publicado em 10 de novembro de 2026 às 08:42
O deputado distrital eleito Victor Jansen (PL) protocolou uma representação no Ministério Público Federal (MPF) contra o Inep por causa de uma questão do Enem 2026 sobre o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). O parlamentar eleito afirmou que vai buscar a anulação do item.
A questão apresentava um texto sobre os cursos criados pelo MST e pedia aos candidatos que identificassem a contribuição das atividades oferecidas pelos centros de formação do movimento. Em vídeo publicado nas redes sociais na segunda-feira (9), Jansen criticou a abordagem sobre a formação de agricultores e extensionistas para difundir a agroecologia nos assentamentos.
Enem 2026
No vídeo, Jansen chamou a questão de “ridícula” e alegou haver “aparelhamento ideológico explícito na educação brasileira”. Ele afirmou ainda que pretende recorrer a “todos os instrumentos institucionais e jurídicos cabíveis” para tentar anular o item.
O primeiro dia de provas do Enem 2026 foi realizado no domingo (8), com redação e questões de linguagens e ciências humanas. A segunda etapa será no próximo domingo (15), com provas de matemática e ciências da natureza. Os portões abrem ao meio-dia e fecham às 13h. As provas começam às 13h30 e terminam às 18h30, no horário de Brasília.