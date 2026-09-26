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Deputado estadual Amilton Filho morre em acidente de carro em Goiás durante campanha

Parlamentar do MDB estava em segundo mandato e disputava a reeleição; veículo bateu em uma carreta estacionada na BR-050

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 08:21

Deputado estadual Amilton Filho
Deputado estadual Amilton Filho Crédito: Hellenn Reis

O deputado estadual Amilton Filho (MDB-GO), de 41 anos, morreu na madrugada deste sábado (26) após um acidente de carro em Cristalina, no Entorno do Distrito Federal. O parlamentar estava em campanha pela reeleição e retornava de uma agenda eleitoral quando o veículo em que estava colidiu com uma carreta estacionada.

Segundo a Assembleia Legislativa de Goiás, o acidente aconteceu por volta de 1h30, na BR-050, nas proximidades do aeroporto de Cristalina. Três pessoas estavam no carro. Amilton morreu ainda no local, enquanto o motorista e um videomaker foram encaminhados para hospitais do município.

O deputado havia cumprido uma agenda em Anápolis, sua cidade natal, e tinha compromissos eleitorais previstos para este sábado em Cristalina. Ele estava no segundo mandato na Assembleia Legislativa de Goiás e buscava permanecer no cargo.

Deputado estadual Amilton Filho

Deputado estadual Amilton Filho por Reprodução
Deputado estadual Amilton Filho por Hellenn Reis
Deputado estadual Amilton Filho por Reprodução
Deputado estadual Amilton Filho por Reprodução
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Deputado estadual Amilton Filho por Reprodução

Amilton Filho foi o quinto deputado estadual mais votado de Goiás nas eleições de 2022, com 46.556 votos. A Assembleia Legislativa decretou luto oficial de cinco dias após a morte do parlamentar.

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O velório será realizado em Anápolis, mas o horário ainda não havia sido definido. Amilton deixa a esposa e dois filhos.

A morte do deputado também provocou alterações na agenda eleitoral deste sábado. O candidato à Presidência e ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) cancelou os compromissos de campanha previstos para o estado.

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