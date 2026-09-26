LUTO

Deputado estadual Amilton Filho morre em acidente de carro em Goiás durante campanha

Parlamentar do MDB estava em segundo mandato e disputava a reeleição; veículo bateu em uma carreta estacionada na BR-050

Heider Sacramento

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 08:21

Deputado estadual Amilton Filho Crédito: Hellenn Reis

O deputado estadual Amilton Filho (MDB-GO), de 41 anos, morreu na madrugada deste sábado (26) após um acidente de carro em Cristalina, no Entorno do Distrito Federal. O parlamentar estava em campanha pela reeleição e retornava de uma agenda eleitoral quando o veículo em que estava colidiu com uma carreta estacionada.

Segundo a Assembleia Legislativa de Goiás, o acidente aconteceu por volta de 1h30, na BR-050, nas proximidades do aeroporto de Cristalina. Três pessoas estavam no carro. Amilton morreu ainda no local, enquanto o motorista e um videomaker foram encaminhados para hospitais do município.

O deputado havia cumprido uma agenda em Anápolis, sua cidade natal, e tinha compromissos eleitorais previstos para este sábado em Cristalina. Ele estava no segundo mandato na Assembleia Legislativa de Goiás e buscava permanecer no cargo.

Deputado estadual Amilton Filho 1 de 4

Amilton Filho foi o quinto deputado estadual mais votado de Goiás nas eleições de 2022, com 46.556 votos. A Assembleia Legislativa decretou luto oficial de cinco dias após a morte do parlamentar.

O velório será realizado em Anápolis, mas o horário ainda não havia sido definido. Amilton deixa a esposa e dois filhos.