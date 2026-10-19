CRIME

Deputado leva arma para balada, causa disparo acidental e acaba detido pela polícia

Testemunhas relataram que Marcelo Aguiar estaria embriagado; arma foi apreendida para perícia e não houve feridos.

Wendel de Novais

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 09:23

Deputado estadual Marcelo Aguiar foi detido em São Paulo Crédito: Reprodução

O deputado estadual Marcelo Aguiar (PL) foi detido na madrugada desta segunda-feira (19), após um disparo de arma de fogo durante uma festa no bairro do Itaim Bibi, na Zona Sul de São Paulo. Segundo informações divulgadas pelo Hora 1, da TV Globo, testemunhas relataram que o parlamentar estaria embriagado e incomodando frequentadores do local.

De acordo com os relatos, uma confusão teria começado na balada e o deputado acabou caindo no chão, momento em que a arma disparou acidentalmente. A Polícia Militar informou que não houve registro de feridos.

Deputado estadual Marcelo Aguiar foi detido em São Paulo 1 de 4

A arma, para a qual Aguiar possui porte federal, foi apreendida e encaminhada para perícia. Após a ocorrência, o parlamentar foi levado ao 14º Distrito Policial, no bairro de Pinheiros. Segundo a reportagem, ele não permaneceria preso em razão da imunidade parlamentar.

Durante a ocorrência, a polícia também apreendeu um carro que circulava com placa de veículo oficial da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). No entanto, o automóvel não aparece na relação oficial de veículos vinculados ao deputado.