Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Deputado leva arma para balada, causa disparo acidental e acaba detido pela polícia

Testemunhas relataram que Marcelo Aguiar estaria embriagado; arma foi apreendida para perícia e não houve feridos.

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 09:23

Deputado estadual Marcelo Aguiar foi detido em São Paulo
Deputado estadual Marcelo Aguiar foi detido em São Paulo Crédito: Reprodução

O deputado estadual Marcelo Aguiar (PL) foi detido na madrugada desta segunda-feira (19), após um disparo de arma de fogo durante uma festa no bairro do Itaim Bibi, na Zona Sul de São Paulo. Segundo informações divulgadas pelo Hora 1, da TV Globo, testemunhas relataram que o parlamentar estaria embriagado e incomodando frequentadores do local.

De acordo com os relatos, uma confusão teria começado na balada e o deputado acabou caindo no chão, momento em que a arma disparou acidentalmente. A Polícia Militar informou que não houve registro de feridos.

Deputado estadual Marcelo Aguiar foi detido em São Paulo

Deputado estadual Marcelo Aguiar foi detido em São Paulo por Reprodução
Deputado estadual Marcelo Aguiar foi detido em São Paulo por Reprodução
Deputado estadual Marcelo Aguiar foi detido em São Paulo por Reprodução
Deputado estadual Marcelo Aguiar foi detido em São Paulo por Reprodução
1 de 4
Deputado estadual Marcelo Aguiar foi detido em São Paulo por Reprodução

A arma, para a qual Aguiar possui porte federal, foi apreendida e encaminhada para perícia. Após a ocorrência, o parlamentar foi levado ao 14º Distrito Policial, no bairro de Pinheiros. Segundo a reportagem, ele não permaneceria preso em razão da imunidade parlamentar.

Durante a ocorrência, a polícia também apreendeu um carro que circulava com placa de veículo oficial da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). No entanto, o automóvel não aparece na relação oficial de veículos vinculados ao deputado.

Nas eleições de 2026, Marcelo Aguiar recebeu 37.585 votos, mas não conseguiu se reeleger para a Alesp. O político ficou como suplente para a próxima legislatura.

Leia mais

Imagem - Bolsa Família começa a pagar com aumento de 15% nesta segunda (19); veja calendário

Bolsa Família começa a pagar com aumento de 15% nesta segunda (19); veja calendário

Imagem - Mulher trabalha 57 anos sem salário para família, fica conhecida como 'escrava branca' em cidade e consegue indenização na Justiça

Mulher trabalha 57 anos sem salário para família, fica conhecida como 'escrava branca' em cidade e consegue indenização na Justiça

Imagem - Vai votar no segundo turno? Veja quais documentos levar mesmo sem biometria

Vai votar no segundo turno? Veja quais documentos levar mesmo sem biometria

Tags:

Deputado Marcelo Aguiar Detido em Balada

Mais recentes

Imagem - Deputado preso por levar arma para balada e causar disparo é cantor gospel

Deputado preso por levar arma para balada e causar disparo é cantor gospel
Imagem - Bolsa Família começa a pagar com aumento de 15% nesta segunda (19); veja calendário

Bolsa Família começa a pagar com aumento de 15% nesta segunda (19); veja calendário
Imagem - Mulher trabalha 57 anos sem salário para família, fica conhecida como 'escrava branca' em cidade e consegue indenização na Justiça

Mulher trabalha 57 anos sem salário para família, fica conhecida como 'escrava branca' em cidade e consegue indenização na Justiça