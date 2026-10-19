CRIME

Deputado preso por levar arma para balada e causar disparo é cantor gospel

Ex-vereador e ex-deputado federal, Marcelo Aguiar assumiu uma cadeira na Alesp em janeiro de 2025

Wendel de Novais

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 09:49

Marcelo Aguiar também é cantor gospel Crédito: Reprodução

Detido na madrugada desta segunda-feira (19), o deputado estadual Marcelo Aguiar (PL), de São Paulo, também é conhecido pela carreira como cantor sertanejo gospel. Ele foi conduzido a uma delegacia em São Paulo após um disparo de arma de fogo durante uma festa no bairro do Itaim Bibi, na zona sul da cidade, segundo informações do g1 São Paulo.

Em seus perfis, o parlamentar afirma ter uma trajetória pautada por valores cristãos, defesa da família e proteção de crianças e adolescentes. Além da política, Marcelo Aguiar se apresenta como economista e gestor público. Casado e pai de dois filhos, ele também construiu carreira na música como cantor sertanejo gospel.

Deputado estadual Marcelo Aguiar foi detido em São Paulo 1 de 4

Antes de chegar à Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), o político passou pela Câmara Municipal da capital paulista e pela Câmara dos Deputados. A trajetória política de Aguiar começou em 2008, quando foi eleito vereador de São Paulo pelo então Partido Social Cristão (PSC), com 41.506 votos.

Dois anos depois, em 2010, conquistou uma cadeira de deputado federal, com 98.842 votos. Nas eleições seguintes, porém, não conseguiu retornar ao Parlamento federal. Na disputa de 2022, recebeu 42.898 votos para deputado estadual e ficou na suplência. Ele assumiu o mandato na Alesp em janeiro de 2025, após Helinho Zanatta (PSD) ser eleito prefeito de Piracicaba, no interior, em 2024.

Desde então, teve atuação discreta na Casa, apesar de integrar a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ), uma das principais comissões do Legislativo estadual. Aguiar se filiou ao PL em 16 de março de 2026, durante um evento em São Paulo. A cerimônia contou com a presença do presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto, e de outras lideranças do partido.