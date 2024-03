POLÍTICA

Deputados bolsonaristas tiram microfone da Globo de púlpito e são repreendidos por colega

Gustavo Gayer retirou o microfone do púlpito, e Delegado Caveira colocou o objeto no chão durante entrevista sobre os cinco anos do inquérito das fake news

Os parlamentares de oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocaram a entrevista para relembrar os cinco anos do inquérito das fake news. Gayer disse que as ações do Supremo Tribunal Federal (STF) são um "avanço ditatorial do Brasil" e retirou o microfone da Globo do púlpito, chamando a emissora de "imprensa lixo e que passa pano" para as investigações da Corte.