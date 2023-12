Deputados da oposição criticam fala de Lula em live sobre mandato: 'Típico de ditadores'

Deputados da oposição criticaram a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em live nesta terça-feira, 19. Ele queixou-se de que suas vitórias eleitorais são atribuídas à "sorte" e afirmou que, se isso fosse verdade, deveria ser mantido no mandato indefinidamente. "Se é verdade que eu tenho sorte, o povo deveria me eleger para sempre", afirmou.



"Típico de ditadores, permanecer no poder sem dar lado para a verdadeira democracia. Sabemos que no Brasil só podemos ter dois mandatos consecutivos, mas com essa fala, Lula deixa claro suas reais intenções", afirmou Rodolfo Nogueira (PL-MS).