POLÍTICA

Deputados pedem prisão preventiva de Flávio Bolsonaro após suspeita de ida para os EUA

Parlamentares também solicitaram alerta vermelho da Interpol caso a prisão seja decretada

Thais Borges

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 15:53

Flávio Bolsonaro Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Os deputados federais Lindbergh Farias (PT-RJ) e Rogério Correia (PT-MG), além da deputada federal eleita Ana Elisa Santos (PT-MG), solicitaram ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a prisão preventiva do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). O pedido foi feito nesta terça-feira (27), em meio à suspeita de que o senador teria saído do Brasil em direção aos Estados Unidos.

Os parlamentares também pediram que, caso a ordem de prisão seja expedida, seja emitido um alerta vermelho da Interpol contra o senador - o chamado Red Notice. Esse alerta é enviado pela Interpol para localizar pessoas procuradas pela Justiça e solicitar a prisão provisória, com o objetivo de viabilizar uma eventual extradição.

O requerimento feito pelos deputados aponta possível descumprimento da determinação judicial para entrega dos passaportes e risco de fuga.

Proibido de deixar o país, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) teve a saída do Brasil para os Estados Unidos organizada nas últimas horas. De acordo com a coluna de Igor Gadelha, do Metrópoles, ele deve entrar no país com a esposa e as duas filhas e entrar com um pedido de “asilo político”. O voo dele já teria partido em direção aos EUA.

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Ele deveria ter entregado os passaportes à Polícia Federal até as 11h desta terça-feira, prazo estabelecido por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Entenda o caso

Desde as primeiras horas desta terça-feira, o paradeiro de Flávio Bolsonaro era considerado desconhecido. Começaram, assim, suspeitas de que teria fugido para a Argentina em direção aos Estados Unidos.

A coluna Grande Angular, de Lilian Tahan e Isadora Teixeira, revelou que Flávio estava sem dar notícias a aliados desde a manhã desta terça-feira. A última mensagem foi enviada às 8h ao senador Rogério Marinho, que coordenou sua campanha. Na ocasião, Flávio disse que estava “esfriando a cabeça”, mas não respondeu se havia deixado o Brasil.

O senador foi derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições, realizado no domingo (25). Na segunda-feira (26), o ministro Alexandre de Moraes determinou a apreensão dos passaportes do parlamentar. Flávio deveria entregar os documentos nesta terça-feira, mas, segundo as informações divulgadas, não o fez.

A restrição foi determinada por Moraes na noite de domingo (25), quando Flávio foi derrotado por Lula na disputa pela Presidência. A decisão foi tomada em um processo que investiga o senador e o advogado Willer Tomaz por suspeita de lavagem de dinheiro, em um suposto esquema envolvendo empresas do advogado e bets.

Além de proibir a saída do Brasil, Moraes determinou o cancelamento de todos os passaportes brasileiros de Flávio, inclusive o diplomático, e a entrega, em até 24 horas, de documentos de viagem de outras nacionalidades que ele possua. O ministro também proibiu o contato entre o senador e Willer.

Flávio é investigado ainda em outro inquérito, que apura possíveis crimes relacionados ao financiamento de “Dark Horse”, filme sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O descumprimento da ordem de entrega do passaporte pode levar à imposição de medidas cautelares mais rigorosas. O Código de Processo Penal prevê, em último caso, a prisão preventiva, mediante decisão fundamentada. Por ser senador, Flávio Bolsonaro tem proteção constitucional contra prisão, permitida, durante o mandato, apenas em flagrante de crime inafiançável.

Senador havia negado intenção de sair do país

Na segunda-feira (26), Flávio publicou um vídeo no qual afirmou ter sido intimado pela PF depois de visitar o pai, que está em prisão domiciliar.

"Hoje de manhã eu fui visitar o meu pai. Como vocês sabem, ele está em prisão domiciliar. E, quando eu estava saindo, a Polícia Federal do Lula estava na porta da casa dele e, no meio da rua, eu fui intimado a entregar os meus passaportes e também estou proibido de deixar o país", relatou.

Ao criticar a determinação, o senador negou ter dito que sairia do Brasil em caso de derrota eleitoral e atribuiu a declaração ao irmão, Eduardo Bolsonaro.

"A decisão do Alexandre de Moraes se baseou numa fala do Eduardo, de 23/10, de que eu deveria deixar o país se eu perdesse a eleição. Eu nunca falei isso. Isso é motivo para tirar meu passaporte? Isso é Justiça?", afirmou.