'Desconheço essa nova joia', diz Bolsonaro após PF identificar novo item

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta quarta-feira, 12, que "desconhece" a existência de uma joia que a Polícia Federal encontrou em investigações nos Estados Unidos. Na terça, 11, o delegado Andrei Rodrigues, o diretor-geral da PF, afirmou que foi identificada uma tentativa de venda desta joia por emissários do ex-presidente. O ex-chefe do Executivo, por sua vez, afirma que, se houve negociações para se desfazer do bem, isso não "chegou" até ele.

A informação sobre a nova joia é de Andrei Rodrigues, que promete uma conclusão da investigação até o fim deste mês. "Nessa diligência no exterior, com o FBI, descobrimos que houve a negociação de uma outra joia que não estava no foco dessa investigação. Não sei se a joia já foi vendida, se está na casa de joias. Mas houve um encontro de um novo bem que tentaram vender no exterior", disse o diretor-geral à imprensa nesta terça. "Isso robustece a investigação que tem sido feita".