DECISÃO JUDICIAL

Desembargador que perdeu aposentadoria terá que pagar R$ 9 milhões; veja as acusações que levaram à condenação

Arthur Del Guercio Filho foi condenado por improbidade administrativa; Justiça também determinou suspensão dos direitos políticos por dez anos

Perla Ribeiro

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 17:51

Desembargador que perdeu aposentadoria terá que pagar R$ 9 milhões; veja as acusações que levaram à condenação Crédito: Reprodução

O desembargador aposentado Arthur Del Guercio Filho, que teve o benefício cassado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), foi condenado a pagar cerca de R$ 9 milhões por improbidade administrativa. O valor corresponde a R$ 4,5 milhões que a Justiça considerou terem sido incorporados ilegalmente ao patrimônio dele e a outros R$ 4,5 milhões referentes à multa civil. As informações são do g1 SP.

A condenação foi determinada em uma ação movida pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP) e posteriormente mantida pelo TJ-SP. Segundo o processo, entre janeiro de 2008 e abril de 2013, Del Guercio recebeu aproximadamente R$ 2,1 milhões em salários. No mesmo período, porém, outros créditos que entraram em suas contas bancárias chegaram a cerca de R$ 4,5 milhões.

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Desse montante, R$ 2,48 milhões foram depositados em dinheiro em 352 operações sem identificação do depositante, de acordo com perícia realizada durante a investigação. O TJ-SP concluiu que a movimentação era incompatível com os rendimentos do desembargador e que não houve comprovação da origem lícita dos recursos.

Nos autos, o desembargador sempre negou as irregularidades apontadas pelo Ministério Público e contestou as acusações de enriquecimento ilícito e recebimento de vantagens indevidas. Além da devolução dos R$ 4,5 milhões e do pagamento de multa no mesmo valor, Del Guercio foi condenado à suspensão dos direitos políticos por dez anos e à proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios e incentivos fiscais pelo mesmo período.

A pena de perda da função pública foi convertida em cassação da aposentadoria. Na última semana, o presidente do TJ-SP, desembargador Francisco Eduardo Loureiro, determinou o cumprimento da medida, com efeitos a partir de 11 de agosto de 2026. Del Guercio havia sido afastado do cargo em abril de 2013, quando as acusações começaram a ser apuradas. Em agosto de 2014, recebeu aposentadoria compulsória como punição em um processo administrativo disciplinar.

Já em setembro de 2023, foi condenado em primeira instância por improbidade administrativa. Entre as sanções impostas estava a cassação da aposentadoria. A condenação foi mantida pelo TJ-SP e, depois do encerramento dos recursos, a medida foi efetivada pelo tribunal em agosto de 2026, com efeitos retroativos a 11 de agosto. Del Guercio recebeu aposentadoria compulsória por quase 12 anos.

Depósitos em dinheiro

Na ação, o Ministério Público afirmou que servidores do gabinete de Del Guercio eram utilizados para realizar depósitos em dinheiro nas contas bancárias do desembargador. Segundo a acusação, os depósitos eram realizados semanalmente e normalmente variavam entre R$ 5 mil e R$ 20 mil. Em algumas ocasiões, os funcionários teriam levado pacotes com R$ 40 mil ou R$ 55 mil em espécie.

O Ministério Público afirmou ainda que, quando a quantia ultrapassava R$ 9.999, os funcionários eram orientados a dividir o valor em depósitos menores. A perícia financeira mencionada na decisão identificou 579 transações, que totalizaram os R$ 4,5 milhões em créditos considerados extras em relação aos salários recebidos pelo desembargador. Ao analisar o recurso, o TJ-SP destacou que a movimentação bancária correspondia a mais de duas vezes os créditos salariais recebidos por Del Guercio e ressaltou que não houve comprovação da origem lícita dos recursos.

Pedidos de dinheiro a advogados

O processo também reúne relatos de advogados que disseram ter recebido pedidos de dinheiro de Del Guercio enquanto tinham processos em julgamento no tribunal. Em um dos episódios reconhecidos pela Justiça, o advogado José Carlos Fagoni foi ao gabinete do desembargador para entregar memoriais relacionados a um processo. Segundo os autos, Del Guercio afirmou que enfrentava dificuldades financeiras e pediu R$ 25 mil.

O escritório acabou entregando R$ 15 mil, quantia que, conforme consta no processo, nunca foi devolvida. Em outro episódio, o advogado Roberto Weidenmüller Guerra recebeu um e-mail de Del Guercio solicitando R$ 30 mil. Depois de o advogado afirmar que não tinha o valor, o desembargador teria reduzido o pedido para R$ 15 mil. O dinheiro foi transferido e também não teria sido devolvido.

Ao manter a condenação, o TJ-SP afirmou que houve solicitações de dinheiro feitas dentro das dependências do Poder Judiciário a advogados que procuravam o desembargador para tratar de processos, sem que existisse relação de proximidade entre eles. O acórdão também ressaltou que os valores não foram devolvidos e que os advogados demonstraram receio de que uma eventual negativa pudesse provocar consequências para seus clientes.

Pedido de R$ 120 mil

Del Guercio também havia sido acusado de pedir R$ 120 mil a uma mulher que tinha um processo em julgamento. Segundo o advogado Clito Fornaciari Jr., o desembargador mostrou à cliente um voto favorável, mas afirmou que outros magistrados exigiam dinheiro para acompanhá-lo. A mulher recusou o pagamento e acabou derrotada por três votos a zero, incluindo um voto contrário de Del Guercio. Esse episódio foi um dos casos que levaram ao afastamento do desembargador em 2013.