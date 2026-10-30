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Desemprego cai a 5,2% e Brasil chega ao recorde de 103,6 milhões de pessoas ocupadas

Taxa é a menor para um terceiro trimestre desde 2012; emprego com carteira assinada permanece no maior patamar da série

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 13:28

Indústria
Indústria Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil

O Brasil encerrou o terceiro trimestre de 2026 com 103,6 milhões de pessoas trabalhando, o maior contingente da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua. No mesmo período, a taxa de desemprego recuou para 5,2%, o menor resultado para um terceiro trimestre desde o início do levantamento, em 2012.

Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (30) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No trimestre encerrado em junho, o desemprego estava em 5,4%. Já entre julho e setembro de 2025, a taxa havia sido de 5,6%.

Ao todo, 5,6 milhões de pessoas estavam desocupadas no país no trimestre terminado em setembro. São 234 mil a menos que nos três meses anteriores, uma queda de 4%. Em relação ao mesmo período de 2025, a redução foi de 6,9%, equivalente a 417 mil pessoas.

O avanço da ocupação foi de 0,6% na comparação trimestral, com acréscimo de 581 mil trabalhadores. Em um ano, o contingente aumentou 1,2%, ou 1,2 milhão de pessoas.

A construção esteve entre as atividades que impulsionaram esse crescimento. O setor passou a reunir mais 210 mil trabalhadores, uma alta de 2,8% frente ao trimestre anterior.

Também houve recorde no número de empregadores, que chegou a 4,5 milhões. O aumento foi de 4,3% em três meses, com mais 184 mil pessoas nessa condição, e de 6,4% na comparação anual.

No setor público, o total de ocupados atingiu o patamar inédito de 13,2 milhões. Embora tenha permanecido estável em relação ao trimestre anterior, o contingente cresceu 2,5% em um ano, com acréscimo de 317 mil trabalhadores.

Apesar dos recordes, o aquecimento do mercado de trabalho foi mais moderado neste terceiro trimestre. Segundo o analista do IBGE William Kratochwill, as incertezas relacionadas às eleições podem ter influenciado o ritmo das contratações em um período que costuma marcar o início da expansão das vagas para as festas de fim de ano.

"Alguns tomadores de decisão podem ter esperado um pouco mais, e por isso o crescimento não aconteceu em todos os grupamentos de atividade. Ele foi mais contido", explicou o analista.

Entre os empregados do setor privado, o número de trabalhadores com carteira assinada, sem considerar os domésticos, ficou em 39,4 milhões. O resultado mantém o indicador no maior nível da série histórica, mas sem variação estatisticamente significativa tanto na comparação trimestral quanto em relação ao terceiro trimestre de 2025.

Já no setor público, o contingente de empregados com carteira assinada apresentou crescimento estatisticamente significativo frente aos três meses anteriores.

Pelos critérios da pesquisa, é considerada ocupada a pessoa que trabalhou ao menos uma hora completa na semana de referência em atividade remunerada ou ajudando em um negócio familiar. A definição também inclui quem estava temporariamente afastado do trabalho.

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