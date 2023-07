Desenrola: criminosos impulsionam anúncios nas redes e aplicam golpes

Após o início do Desenrola Brasil, criminosos já estão promovendo golpes, por meio de links nas redes sociais, para conseguir roubar os dados ou o dinheiro das pessoas.



Com o objetivo de fazer o máximo de vítimas possíveis, os golpistas ainda estão pagando para aumentar o alcance de várias dessas postagens, em conteúdo patrocinado.



Na maioria dos casos, são utilizadas imagens do Governo Federal, da Serasa e também de instituições financeiras para simular uma legitimidade e enganar os usuários.