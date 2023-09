Desfile do 7 de setembro em Brasília tem clima tranquilo, sem protestos

O desfile de 7 de Setembro em Brasília ocorre, até o momento, sob aplausos do público e com clima amigável, sem maiores protestos ou vaias ao governo. Ao contrário de anos anteriores, em que houve cartazes pedindo intervenção militar e ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF), o público das arquibancadas ostenta nesta quinta-feira, 7, apenas bandeiras do Brasil.



As camisetas de cores verde e amarela não são predominantes, mas aparecem em maior número do que as vermelhas.