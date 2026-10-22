Destino famoso do litoral de SP vai cobrar taxa de até 145 por dia para turistas em 2027

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Carol Neves
Publicado em 22 de outubro de 2026 às 12:21
Quem pretende viajar de carro para Guarujá, no litoral de São Paulo, poderá ter uma despesa adicional a partir de 2027. A Prefeitura prepara a implantação da Taxa de Preservação Ambiental (TPA), que será calculada conforme o tipo de veículo e a duração da estadia. Para automóveis de passeio, a diária corresponde a R$ 19,44 pelos valores de referência de 2026, ainda sujeitos a atualização. A informação é do Diário do Litoral.
A previsão foi confirmada pela administração municipal nesta quarta-feira (21). Os estudos técnicos estão concluídos, e a próxima etapa é a licitação para contratar a empresa que vai operar o sistema. O edital deve sair ainda neste ano, mas o dia e o mês de início da cobrança não foram definidos.
Embora a legislação já esteja em vigor, a implantação depende da estrutura necessária para identificar os veículos, acompanhar o período de permanência e administrar os pagamentos.
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Quanto vai custar a taxa?
O valor devido estará relacionado ao tempo que o veículo ficar em Guarujá. Haverá, porém, um teto de 15 diárias por mês para cada veículo, mesmo que a permanência ultrapasse esse período.
A cobrança utiliza a Unidade Fiscal de Guarujá (UFG), reajustada anualmente. Com a referência de 2026, a diária prevista para motocicletas é de R$ 7,29. Automóveis com até oito lugares pagariam R$ 19,44; vans, utilitários e picapes, R$ 38,88; micro-ônibus, R$ 97,20; e ônibus e caminhões, R$ 145,80.
Nessas condições, um carro sujeito à taxa acumularia R$ 97,20 em cinco dias e R$ 291,60 em 15 dias. As quantias são simulações, pois os valores de 2027 ainda dependerão da atualização da unidade fiscal.
Quem ficará isento?
Moradores de Guarujá poderão obter isenção para até quatro veículos por residência. A partir de janeiro de 2027, será necessário que eles estejam licenciados no município para garantir o benefício.
Quem possui imóvel na cidade, mas mora em outra localidade, poderá cadastrar até dois veículos por unidade imobiliária. Trabalhadores com vínculo ativo em Guarujá terão direito à isenção de um veículo por pessoa.
Também estão contemplados veículos registrados nas outras oito cidades da Baixada Santista: Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão, Bertioga, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe.
As exceções incluem ainda ambulâncias, viaturas policiais, veículos dos bombeiros, serviços públicos essenciais e transporte coletivo autorizado. Veículos de pessoas com deficiência que tenham a isenção estadual correspondente também estão previstos, assim como os de abastecimento essencial e determinadas modalidades autorizadas de transporte escolar e turístico.
Conforme a situação, o acesso ao benefício exigirá cadastro antecipado ou solicitação em até 72 horas depois da entrada no município.
Permanências de menos de quatro horas terão cobrança?
A legislação prevê dispensa para veículos que deixarem a cidade em menos de quatro horas. Essa regra não se aplica a ônibus, micro-ônibus e vans, que terão condições específicas.
Os procedimentos de identificação, cadastro e fiscalização do tempo de permanência ainda serão detalhados pela Prefeitura.
Como será feito o pagamento?
Para controlar a circulação, a legislação permite o uso de leitura eletrônica de placas e outras tecnologias. O pagamento poderá ocorrer por aplicativo, site, QR Code ou postos credenciados, com prazo de até 30 dias.
O atraso de até 30 dias acarretará multa de 10% sobre o débito. Depois desse período, o percentual previsto sobe para 20%, além de juros de 1% ao mês e possibilidade de inscrição em dívida ativa.
Os canais de atendimento e os locais dos equipamentos serão definidos durante a implantação. Os principais acessos ao município incluem a Rodovia Cônego Domênico Rangoni e as balsas que fazem a ligação com Santos e Bertioga.
Para onde irá o dinheiro arrecadado?
A expectativa de arrecadação é de aproximadamente R$ 100 milhões anuais, segundo estimativa apresentada anteriormente pelo secretário de Turismo, Aildo Rodrigues, ao jornal A Tribuna. A projeção, no entanto, ainda depende de informações mais precisas sobre o fluxo de veículos, que a Prefeitura não possui.
O resultado também será influenciado pela duração das visitas, pelas categorias dos veículos e pelo número de isenções. A receita ficará vinculada ao Fundo Municipal de Turismo Sustentável, com previsão de relatórios periódicos sobre sua aplicação.
A taxa foi criada para ajudar a financiar serviços associados ao impacto da circulação de visitantes, especialmente em feriados, férias e no verão. Entre as destinações previstas estão preservação ambiental, limpeza urbana, fiscalização, manutenção de áreas turísticas e melhorias na infraestrutura.