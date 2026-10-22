PARA VEÍCULOS

Destino famoso do litoral de SP vai cobrar taxa de até 145 por dia para turistas em 2027

Saiba quem terá isenção

Carol Neves

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 12:21

Guarujá Crédito: Divulgação

Quem pretende viajar de carro para Guarujá, no litoral de São Paulo, poderá ter uma despesa adicional a partir de 2027. A Prefeitura prepara a implantação da Taxa de Preservação Ambiental (TPA), que será calculada conforme o tipo de veículo e a duração da estadia. Para automóveis de passeio, a diária corresponde a R$ 19,44 pelos valores de referência de 2026, ainda sujeitos a atualização. A informação é do Diário do Litoral.

A previsão foi confirmada pela administração municipal nesta quarta-feira (21). Os estudos técnicos estão concluídos, e a próxima etapa é a licitação para contratar a empresa que vai operar o sistema. O edital deve sair ainda neste ano, mas o dia e o mês de início da cobrança não foram definidos.

Embora a legislação já esteja em vigor, a implantação depende da estrutura necessária para identificar os veículos, acompanhar o período de permanência e administrar os pagamentos.

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Quanto vai custar a taxa?

O valor devido estará relacionado ao tempo que o veículo ficar em Guarujá. Haverá, porém, um teto de 15 diárias por mês para cada veículo, mesmo que a permanência ultrapasse esse período.

A cobrança utiliza a Unidade Fiscal de Guarujá (UFG), reajustada anualmente. Com a referência de 2026, a diária prevista para motocicletas é de R$ 7,29. Automóveis com até oito lugares pagariam R$ 19,44; vans, utilitários e picapes, R$ 38,88; micro-ônibus, R$ 97,20; e ônibus e caminhões, R$ 145,80.

Nessas condições, um carro sujeito à taxa acumularia R$ 97,20 em cinco dias e R$ 291,60 em 15 dias. As quantias são simulações, pois os valores de 2027 ainda dependerão da atualização da unidade fiscal.

Quem ficará isento?

Moradores de Guarujá poderão obter isenção para até quatro veículos por residência. A partir de janeiro de 2027, será necessário que eles estejam licenciados no município para garantir o benefício.

Quem possui imóvel na cidade, mas mora em outra localidade, poderá cadastrar até dois veículos por unidade imobiliária. Trabalhadores com vínculo ativo em Guarujá terão direito à isenção de um veículo por pessoa.

Também estão contemplados veículos registrados nas outras oito cidades da Baixada Santista: Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão, Bertioga, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe.

As exceções incluem ainda ambulâncias, viaturas policiais, veículos dos bombeiros, serviços públicos essenciais e transporte coletivo autorizado. Veículos de pessoas com deficiência que tenham a isenção estadual correspondente também estão previstos, assim como os de abastecimento essencial e determinadas modalidades autorizadas de transporte escolar e turístico.

Conforme a situação, o acesso ao benefício exigirá cadastro antecipado ou solicitação em até 72 horas depois da entrada no município.

Permanências de menos de quatro horas terão cobrança?

A legislação prevê dispensa para veículos que deixarem a cidade em menos de quatro horas. Essa regra não se aplica a ônibus, micro-ônibus e vans, que terão condições específicas.

Os procedimentos de identificação, cadastro e fiscalização do tempo de permanência ainda serão detalhados pela Prefeitura.

Como será feito o pagamento?

Para controlar a circulação, a legislação permite o uso de leitura eletrônica de placas e outras tecnologias. O pagamento poderá ocorrer por aplicativo, site, QR Code ou postos credenciados, com prazo de até 30 dias.

O atraso de até 30 dias acarretará multa de 10% sobre o débito. Depois desse período, o percentual previsto sobe para 20%, além de juros de 1% ao mês e possibilidade de inscrição em dívida ativa.

Os canais de atendimento e os locais dos equipamentos serão definidos durante a implantação. Os principais acessos ao município incluem a Rodovia Cônego Domênico Rangoni e as balsas que fazem a ligação com Santos e Bertioga.

Para onde irá o dinheiro arrecadado?

A expectativa de arrecadação é de aproximadamente R$ 100 milhões anuais, segundo estimativa apresentada anteriormente pelo secretário de Turismo, Aildo Rodrigues, ao jornal A Tribuna. A projeção, no entanto, ainda depende de informações mais precisas sobre o fluxo de veículos, que a Prefeitura não possui.

O resultado também será influenciado pela duração das visitas, pelas categorias dos veículos e pelo número de isenções. A receita ficará vinculada ao Fundo Municipal de Turismo Sustentável, com previsão de relatórios periódicos sobre sua aplicação.