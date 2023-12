Detento em saída de fim de ano descumpre medida da Justiça, anda de jet ski, e acaba preso

Um detento de 30 anos, em saída temporária de fim de ano, foi preso nesta quinta-feira, 28, por descumprir as regras do benefício. O homem, que cumpre pena por tráfico de drogas, violou o perímetro delimitado pela Justiça, e foi localizado pela Polícia Militar na Prainha do Riacho Grande, em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo.



Os agentes chegaram ao homem pela tornozeleira eletrônica usada por ele. O equipamento acusou que ele estava fora do limite territorial permitido pelo sistema judiciário e acionou um alerta sobre o descumprimento da medida. O 6º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, em São Caetano, foi acionado para a ocorrência.