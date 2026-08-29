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Devendo R$ 17,3 bilhões, Casas Bahia consegue proteção judicial contra cobranças de dívidas

Justiça de São Paulo também determinou desbloqueio de contas, liberação de recebíveis e realização de perícia

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 07:09

Casas Bahia
Casas Bahia Crédito: Moysés Suzart

A Justiça de São Paulo concedeu à Casas Bahia proteção contra ações e execuções de dívidas por 180 dias, em mais uma etapa do processo de recuperação judicial da varejista, que declarou passivo de R$ 17,3 bilhões.

A decisão da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais determina que os efeitos do chamado "stay period" sejam contados a partir de 19 de agosto, quando uma primeira liminar foi concedida no caso. O pedido de recuperação judicial havia sido apresentado pela companhia três dias antes.

A medida alcança dez empresas do grupo, incluindo Casas Bahia, Ponto Frio, Extra.com e Bartira, além de negócios ligados às áreas de logística e tecnologia. O objetivo é impedir uma corrida individual de credores sobre o patrimônio da companhia enquanto a Justiça analisa o processo.

Vem saldão? Veja o que vai acontecer com produtos que ainda estão nas lojas das Casas Bahia em Salvador

O Grupo Casas Bahia encerrou as atividades em 12 das 16 unidades de Salvador sem esgotar o estoque.  por Leitor CORREIO
Na loja do Shopping Barra, por exemplo, as portas estão fechadas, mas é possível ver diversos eletrodomésticos novos dentro do imóvel. por Leitor CORREIO
Ao contrário do esperado pelos clientes, no entanto, não haverá saldão ou leilão para os eletrônicos da capital baiana.  por Leitor CORREIO
Segundo a empresa, todos os produtos serão encaminhados ao centro de distribuição.  por Leitor CORREIO
O principal centro de distribuição do Grupo Casas Bahia na Bahia está localizado no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. por Leitor CORREIO
Além disso, as vendas continuam nas quatro unidades remanescentes da cidade.  por Leitor CORREIO
Elas estão localizadas nos bairros da Calçada, Cajazeiras, Itapuã e Pau da Lima. por Reprodução
Entre os estabelecimentos desativados estão todas as lojas instaladas em shopping centers, incluindo as do Shopping da Bahia, Salvador Shopping e Shopping Piedade. por Leitor CORREIO
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O Grupo Casas Bahia encerrou as atividades em 12 das 16 unidades de Salvador sem esgotar o estoque.  por Leitor CORREIO

Segundo a juíza Tainá Maria Leonardo de Oliveira, citada pela Folha de S. Paulo, já haviam sido registrados cerca de R$ 9 milhões em bloqueios judiciais nos dias seguintes ao pedido de recuperação. A magistrada, porém, ressaltou que a proteção não abrange execuções fiscais, créditos tributários, determinadas ações ainda sem valor definido, processos trabalhistas em fase de conhecimento e obrigações que não integram a recuperação.

A decisão também determinou que valores de depósitos judiciais e recursais relacionados a créditos sujeitos à recuperação permaneçam sob custódia da Justiça, sem liberação individual aos credores.

Restabelecimento de contas

Além da suspensão das cobranças, a magistrada ordenou que o BTG Pactual restabeleça, em até 24 horas, o acesso da Casas Bahia às contas e aos extratos mantidos no banco. Em caso de descumprimento, foi estabelecida multa diária de R$ 100 mil. A instituição financeira não se pronunciou.

Cielo, Getnet e Redecard também terão 48 horas para liberar os fluxos de recebíveis da varejista. A Casas Bahia havia alegado que os valores foram retidos diante da expectativa de futuros cancelamentos de compras. As empresas deverão ainda apresentar, em cinco dias, detalhes das retenções e interromper reservas extraordinárias motivadas exclusivamente pelo pedido de recuperação.

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A Justiça também determinou uma perícia para avaliar as operações e a documentação apresentada pelo grupo, que possui mais de 765 lojas físicas no país. A ACFB Administração Judicial receberá R$ 1,45 milhão pelos honorários e terá até 30 dias para realizar o trabalho.

Em outra frente, a Casas Bahia desistiu do pedido de R$ 422 milhões contra o Banco do Brasil. A varejista havia acusado o banco de retirar o valor de suas contas após Apple e Mapfre Seguros cobrarem garantias de operações nas quais o BB atuou como fiador. O banco negou o débito e acusou a empresa de litigância de má-fé. Segundo a Casas Bahia, as partes negociam uma solução para o impasse.

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