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Dez apostas da Bahia ganham na Lotofácil; veja cidades e valores dos prêmios

Jogos registrados em oito municípios baianos acertaram 14 números no concurso 3813 e garantiram mais de R$ 22 mil em premiações

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 22:02

Lotofácil
Lotofácil Crédito: Divulgação

Dez apostas realizadas na Bahia acertaram 14 números da Lotofácil no concurso 3813, sorteado neste sábado (24), e garantiram prêmios de R$ 2.278,37 cada. Ao todo, os bilhetes vencedores somaram R$ 22.783,70 em premiações, distribuídas entre oito municípios do estado.

Feira de Santana concentrou o maior número de apostas premiadas, com três bilhetes contemplados. Dois deles foram registrados na Lotérica A Sortuda, enquanto o terceiro foi realizado pela internet, por meio dos canais eletrônicos das Loterias Caixa.

Veja quais são os jogos da loteria de cada dia da semana

Jogos das Loterias Caixa por Reprodução/ Redes sociais
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Jogos das Loterias Caixa por Reprodução/ Redes sociais

Outras duas apostas vencedoras também foram feitas de forma digital. Uma delas saiu para Luís Eduardo Magalhães, no oeste baiano. As demais foram registradas presencialmente em casas lotéricas.

Em Barreiras, o prêmio saiu para uma aposta feita na Casa Lotérica Barreirense. Já em Bom Jesus da Lapa, o bilhete vencedor foi registrado na Lotérica Lagoa Grande.

Candeias também apareceu na relação de premiados, com uma aposta realizada na Rodoloteca. Em Presidente Tancredo Neves, o jogo contemplado foi feito na Lotérica Central.

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A lista inclui ainda Santo Antônio de Jesus, onde uma aposta da Lotérica Comapel acertou 14 dezenas, e Serrinha, com um bilhete premiado registrado na Casa Lotérica Boa Sorte.

Todas as dez apostas baianas foram simples, com 15 números marcados. Nenhuma aposta de Salvador aparece na relação de ganhadores da faixa de 14 acertos.

Na Lotofácil, o jogador deve escolher entre 15 e 20 números dos 25 disponíveis no volante. A modalidade premia apostas que acertam 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas, sendo esta última a faixa principal de premiação.

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