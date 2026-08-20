MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Dia D de vacinação acontece neste sábado (22); veja as 20 vacinas disponíveis

Campanha é voltada a crianças e adolescentes menores de 15 anos e segue até 1º de setembro

Thais Borges

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 14:45

Vacinação é importante para prevenir riscos da doença Crédito: Shutterstock

Famílias e responsáveis poderão levar crianças e adolescentes menores de 15 anos às Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e demais pontos de vacinação para atualizar a caderneta vacinal neste sábado (22). Em todo o país, a data será marcada pelo Dia D da Campanha de Multivacinação.

A mobilização segue até 1º de setembro e disponibiliza 20 vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação. Os imunizantes protegem contra doenças graves, entre elas meningites, tuberculose e cânceres associados ao HPV.

Veja vacinas disponíveis no SUS e quando tomar cada uma delas 1 de 18

Esta é a primeira edição da campanha que conta com a vacina pneumocócica 20-valente (Pneumo 20), incorporada ao Calendário Nacional de Vacinação em junho deste ano. O imunizante amplia a proteção contra doenças causadas pela bactéria pneumococo, incluindo pneumonias e meningites, e é indicado para crianças menores de 5 anos, de acordo com o esquema vacinal.

A estratégia tem como objetivo ampliar as coberturas vacinais, fortalecer a proteção coletiva e facilitar o acesso gratuito aos imunizantes oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A iniciativa também busca contribuir para a prevenção de doenças que podem ser evitadas por meio da vacinação.

O Ministério da Saúde já distribuiu mais de 180 milhões de doses para garantir o abastecimento de vacinas em todo o país ao longo do ano. Entre os imunizantes, as vacinas contra influenza, sarampo (tríplice viral) e poliomielite estão entre as mais aplicadas.

Durante o Dia D, poderão ser aplicadas, conforme a faixa etária, o histórico vacinal e a indicação, as seguintes vacinas:

BCG;

Hepatite B;

Penta (DTP/Hib/HB);

Poliomielite (VIP);

Rotavírus humano;

Pneumocócica conjugada 10-valente e 20-valente;

Meningocócica C;

Influenza;

Covid-19;

Febre amarela;

Meningocócica ACWY;

Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola);

Varicela;

DTP;

Hepatite A;

dT;

HPV4;

Dengue tetravalente.

Sarampo

Diante do aumento de casos de sarampo na Região das Américas e do registro de casos importados no Brasil, o Ministério da Saúde mantém a vacinação indiscriminada contra a doença para pessoas de 6 meses a 59 anos em Guarulhos, São Bernardo do Campo e na capital paulista. A medida busca evitar a reintrodução do sarampo no país.

Desde o início da mobilização, em 3 de agosto, até 14 de agosto, mais de 529,8 mil doses da vacina tríplice viral foram aplicadas nos três municípios. Desse total, 87,2 mil doses foram destinadas a crianças de 5 a 11 anos, o equivalente a 16,5% das aplicações.

O Brasil recebeu, em novembro de 2024, a recertificação da eliminação da circulação endêmica do sarampo pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e mantém esse status.