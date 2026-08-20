Dia D de vacinação acontece neste sábado (22); veja as 20 vacinas disponíveis

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Thais Borges
Publicado em 20 de agosto de 2026 às 14:45
Famílias e responsáveis poderão levar crianças e adolescentes menores de 15 anos às Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e demais pontos de vacinação para atualizar a caderneta vacinal neste sábado (22). Em todo o país, a data será marcada pelo Dia D da Campanha de Multivacinação.
A mobilização segue até 1º de setembro e disponibiliza 20 vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação. Os imunizantes protegem contra doenças graves, entre elas meningites, tuberculose e cânceres associados ao HPV.
Veja vacinas disponíveis no SUS e quando tomar cada uma delas
Esta é a primeira edição da campanha que conta com a vacina pneumocócica 20-valente (Pneumo 20), incorporada ao Calendário Nacional de Vacinação em junho deste ano. O imunizante amplia a proteção contra doenças causadas pela bactéria pneumococo, incluindo pneumonias e meningites, e é indicado para crianças menores de 5 anos, de acordo com o esquema vacinal.
A estratégia tem como objetivo ampliar as coberturas vacinais, fortalecer a proteção coletiva e facilitar o acesso gratuito aos imunizantes oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A iniciativa também busca contribuir para a prevenção de doenças que podem ser evitadas por meio da vacinação.
O Ministério da Saúde já distribuiu mais de 180 milhões de doses para garantir o abastecimento de vacinas em todo o país ao longo do ano. Entre os imunizantes, as vacinas contra influenza, sarampo (tríplice viral) e poliomielite estão entre as mais aplicadas.
Durante o Dia D, poderão ser aplicadas, conforme a faixa etária, o histórico vacinal e a indicação, as seguintes vacinas:
Diante do aumento de casos de sarampo na Região das Américas e do registro de casos importados no Brasil, o Ministério da Saúde mantém a vacinação indiscriminada contra a doença para pessoas de 6 meses a 59 anos em Guarulhos, São Bernardo do Campo e na capital paulista. A medida busca evitar a reintrodução do sarampo no país.
Desde o início da mobilização, em 3 de agosto, até 14 de agosto, mais de 529,8 mil doses da vacina tríplice viral foram aplicadas nos três municípios. Desse total, 87,2 mil doses foram destinadas a crianças de 5 a 11 anos, o equivalente a 16,5% das aplicações.
O Brasil recebeu, em novembro de 2024, a recertificação da eliminação da circulação endêmica do sarampo pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e mantém esse status.
Durante o Dia D e até o encerramento da campanha, a situação vacinal contra o sarampo também poderá ser atualizada nos demais estados do país.