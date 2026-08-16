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Dia de Sorte 1273 hoje: confira o resultado deste domingo (16)

Prêmio estimado hoje é de R$ 400 mil

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 11:01

Dia de Sorte
Dia de Sorte Crédito: Divulgação

O sorteio do concurso 1273 do Dia de Sorte será realizado neste domingo (16), em São Paulo (SP). 

Veja os números sorteados:

08 - 26 - 07 - 15 - 23 - 20 - 17 

Mês da sorte: 10 (Outubro)

Para jogar, é preciso escolher de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis, além do chamado "Mês da Sorte". Em cada concurso, são sorteados sete números e um mês. A modalidade tem cinco faixas de premiação: 4, 5, 6 e 7 acertos, além do Mês da Sorte.

Conheça todas as loterias da Caixa

Mega-Sena: A loteria mais famosa do Brasil, com milhões em jogo nos maiores sorteios. Escolha de 6 a 20 números entre 60 dezenas e concorra ao prêmio principal por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Lotofácil: Uma das mais populares por ter mais chances de acerto. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre 25 e ganha ao acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas por Adobe Stock
Quina: A loteria diária que já pagou grandes prêmios pelo país. A aposta permite escolher de 5 a 15 números entre 80 dezenas por Reprodução
Lotomania: Uma loteria diferente para quem gosta de grandes combinações. Escolha 50 números e você pode ganhar acertando de 15 a 20 dezenas ou nenhum número por Shutterstock
Timemania: A loteria que mistura números e paixão pelo futebol. O jogador escolhe 10 números e um time do coração entre 80 clubes participantes por Reprodução
Dupla Sena: Uma aposta com duas chances de ganhar no mesmo concurso. O bilhete participa de dois sorteios e premia quem acerta de 3 a 6 números por Shutterstock
Federal: Uma das modalidades mais tradicionais. O apostador compra bilhetes numerados e concorre a prêmios por diferentes faixas de acerto por Divulgação
Loteca: A loteria para quem entende de futebol e gosta de palpitar. O jogador tenta prever os resultados de 14 partidas de futebol do concurso por Divulgação
Dia de Sorte: Uma loteria criada para quem acredita em números especiais. O apostador escolhe de 7 a 15 números e um mês da sorte entre as opções disponíveis por Reprodução
Super Sete: Uma loteria em que a ordem dos números não é o único desafio. O jogador marca números em sete colunas e pode ganhar acertando de 3 a 7 colunas por Reprodução
+Milionária: A loteria da Caixa com prêmio mínimo milionário garantido. A modalidade tem dez faixas de premiação e prêmio mínimo de R$ 10 milhões por sorteio por Reprodução
Loteria Instantânea: A famosa raspadinha voltou com prêmios na hora. O apostador raspa o bilhete e descobre imediatamente se foi premiado por Reprodução
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Mega-Sena: A loteria mais famosa do Brasil, com milhões em jogo nos maiores sorteios. Escolha de 6 a 20 números entre 60 dezenas e concorra ao prêmio principal por Marcelo Camargo/Agência Brasil

Como funciona o Dia de Sorte

O apostador pode selecionar de 7 a 15 números. Também é necessário escolher um mês entre os 12 disponíveis. O prêmio principal é destinado às apostas que acertarem os sete números sorteados.

Além dos prêmios por quantidade de acertos, há uma faixa específica para quem acertar apenas o Mês da Sorte.

Como apostar nas loterias da Caixa

A Caixa Econômica Federal disponibiliza o portal Loterias Online e o aplicativo Loterias Caixa para apostas pela internet. As plataformas podem ser acessadas por computador ou smartphone.

Segundo a Caixa, os serviços funcionam 24 horas por dia e têm como objetivo facilitar o acesso às apostas. Para participar, é necessário ter 18 anos ou mais, e as apostas ficam vinculadas ao CPF do usuário.

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