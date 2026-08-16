LOTERIA

Dia de Sorte 1273 hoje: confira o resultado deste domingo (16)

Prêmio estimado hoje é de R$ 400 mil

Carol Neves

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 11:01

Dia de Sorte Crédito: Divulgação

O sorteio do concurso 1273 do Dia de Sorte será realizado neste domingo (16), em São Paulo (SP).

Veja os números sorteados:

08 - 26 - 07 - 15 - 23 - 20 - 17

Mês da sorte: 10 (Outubro)

Para jogar, é preciso escolher de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis, além do chamado "Mês da Sorte". Em cada concurso, são sorteados sete números e um mês. A modalidade tem cinco faixas de premiação: 4, 5, 6 e 7 acertos, além do Mês da Sorte.

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Como funciona o Dia de Sorte

O apostador pode selecionar de 7 a 15 números. Também é necessário escolher um mês entre os 12 disponíveis. O prêmio principal é destinado às apostas que acertarem os sete números sorteados.

Além dos prêmios por quantidade de acertos, há uma faixa específica para quem acertar apenas o Mês da Sorte.

Como apostar nas loterias da Caixa

A Caixa Econômica Federal disponibiliza o portal Loterias Online e o aplicativo Loterias Caixa para apostas pela internet. As plataformas podem ser acessadas por computador ou smartphone.