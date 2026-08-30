Dia de Sorte 1285 hoje: confira o resultado deste domingo (30)

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Thais Borges
Publicado em 30 de agosto de 2026 às 11:32
O sorteio do concurso 1285 do Dia de Sorte foi realizado neste domingo (30), em São Paulo (SP).
Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa
Confira os números sorteados na Dia de Sorte 1285:
17 - 15 - 06 - 12 - 10 - 04 - 05
O mês da sorte foi: Abril (04).
Para jogar, é preciso escolher de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis, além do chamado "Mês da Sorte". Em cada concurso, são sorteados sete números e um mês. A modalidade tem cinco faixas de premiação: 4, 5, 6 e 7 acertos, além do Mês da Sorte.
Como funciona o Dia de Sorte
O apostador pode selecionar de 7 a 15 números. Também é necessário escolher um mês entre os 12 disponíveis. O prêmio principal é destinado às apostas que acertarem os sete números sorteados.
Além dos prêmios por quantidade de acertos, há uma faixa específica para quem acertar apenas o Mês da Sorte.
Como apostar nas loterias da Caixa
A Caixa Econômica Federal disponibiliza o portal Loterias Online e o aplicativo Loterias Caixa para apostas pela internet. As plataformas podem ser acessadas por computador ou smartphone.
Segundo a Caixa, os serviços funcionam 24 horas por dia e têm como objetivo facilitar o acesso às apostas. Para participar, é necessário ter 18 anos ou mais, e as apostas ficam vinculadas ao CPF do usuário.