LOTERIA

Dia de Sorte 1285 hoje: confira o resultado deste domingo (30)

Além das dezenas, também foi sorteado o mês da sorte

Thais Borges

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 11:32

Dia de Sorte Crédito: Divulgação

O sorteio do concurso 1285 do Dia de Sorte foi realizado neste domingo (30), em São Paulo (SP).

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa 1 de 5

Confira os números sorteados na Dia de Sorte 1285:

17 - 15 - 06 - 12 - 10 - 04 - 05

O mês da sorte foi: Abril (04).

Para jogar, é preciso escolher de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis, além do chamado "Mês da Sorte". Em cada concurso, são sorteados sete números e um mês. A modalidade tem cinco faixas de premiação: 4, 5, 6 e 7 acertos, além do Mês da Sorte.

Como funciona o Dia de Sorte

O apostador pode selecionar de 7 a 15 números. Também é necessário escolher um mês entre os 12 disponíveis. O prêmio principal é destinado às apostas que acertarem os sete números sorteados.

Além dos prêmios por quantidade de acertos, há uma faixa específica para quem acertar apenas o Mês da Sorte.

Como apostar nas loterias da Caixa

A Caixa Econômica Federal disponibiliza o portal Loterias Online e o aplicativo Loterias Caixa para apostas pela internet. As plataformas podem ser acessadas por computador ou smartphone.