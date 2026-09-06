LOTERIA

Dia de Sorte 1291 hoje: confira o resultado deste domingo (6)

Prêmio é de R$ 700 mil

Esther Morais

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 11:18

Dia de Sorte Crédito: Divulgação

O sorteio do concurso 1291 do Dia de Sorte foi realizado neste domingo (06), em São Paulo (SP). O prêmio estimado é de R$ 700 mil.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa 1 de 5

Confira os números sorteados na Dia de Sorte 1285: 13, 27, 19, 11, 04, 06 e 21.

O mês da sorte foi: Abril (04).

Para jogar, é preciso escolher de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis, além do chamado "Mês da Sorte". Em cada concurso, são sorteados sete números e um mês. A modalidade tem cinco faixas de premiação: 4, 5, 6 e 7 acertos, além do Mês da Sorte.

Como funciona o Dia de Sorte

O apostador pode selecionar de 7 a 15 números. Também é necessário escolher um mês entre os 12 disponíveis. O prêmio principal é destinado às apostas que acertarem os sete números sorteados.

Além dos prêmios por quantidade de acertos, há uma faixa específica para quem acertar apenas o Mês da Sorte.

Como apostar nas loterias da Caixa

A Caixa Econômica Federal disponibiliza o portal Loterias Online e o aplicativo Loterias Caixa para apostas pela internet. As plataformas podem ser acessadas por computador ou smartphone.