LOTERIA

Dia de Sorte 1296 hoje: confira o resultado deste domingo (13)

Concurso tem prêmio acumulado estimado em R$ 1 milhão

Carol Neves

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 10:18

Dia de Sorte Crédito: Reprodução

O concurso 1296 do Dia de Sorte foi realizado às 11h deste domingo (13), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. O prêmio principal está estimado em R$ 1 milhão.

Veja as dezenas sorteadas:

14 - 30 - 16 - 08 - 11 - 02 - 21

Veja o Mês da Sorte:

12 - Dezembro

De R$ 2,50 a R$ 6: veja quanto custa a aposta mínima em cada loteria da Caixa 1 de 12

O prêmio acumulou na sexta-feira (11), quando nenhuma aposta acertou todos os números do concurso 1295. As dezenas sorteadas foram 10, 12, 14, 15, 24, 27 e 31. Outubro foi o Mês da Sorte.

Para jogar, o apostador deve escolher de sete a 15 números entre os 31 disponíveis e indicar um Mês da Sorte. A modalidade premia quem acerta quatro, cinco, seis ou sete dezenas, além de oferecer uma faixa separada para quem acerta o mês sorteado.

Como surgiu o Dia de Sorte?

O Dia de Sorte foi lançado pela Caixa Econômica Federal em 2018. A modalidade foi criada para permitir que os apostadores utilizassem números associados a datas consideradas especiais, além de escolherem um dos 12 meses do ano como Mês da Sorte.

O que acontece com os prêmios não retirados?