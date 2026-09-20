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Dia de Sorte 1302 hoje: confira o resultado deste domingo (20)

Concurso tem prêmio acumulado estimado em R$ 450 mil

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 11:22

Dia de Sorte
Dia de Sorte Crédito: Reprodução

O concurso 1303 do Dia de Sorte foi realizado às 11h deste domingo (20), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. O prêmio principal está estimado em R$ 450 mil.

Veja as dezenas sorteadas:

03, 05, 29, 28, 20, 27, 21.

Veja o Mês da Sorte:

02 - Fevereiro

De R$ 2,50 a R$ 6: veja quanto custa a aposta mínima em cada loteria da Caixa

Mega-Sena — R$ 6,00. A loteria mais famosa do Brasil teve reajuste e a aposta mínima custa seis reais por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Lotofácil — R$ 3,50. Uma das modalidades mais populares da Caixa começa com aposta de 15 números por Divulgação
Quina — R$ 3,00. O jogador escolhe cinco números entre 80 dezenas para tentar levar o prêmio por Reprodução/ Adobe Stock
Lotomania — R$ 3,00. A aposta fixa 50 números e premia até quem não acerta nenhuma dezena por Shutterstock
Timemania — R$ 3,50. Além dos números, o apostador escolhe um time do coração por Shutterstock
Dupla Sena — R$ 3,00. O mesmo bilhete participa de dois sorteios no concurso por Reprodução
Loteria Instantânea — de R$ 2,50 a R$ 20,00. A raspadinha da Caixa revela na hora se o bilhete foi premiado por Reprodução
+Milionária — R$ 6,00. A loteria com prêmio mínimo milionário tem aposta simples de seis reais por Reprodução
Super Sete — R$ 3,00. O jogador escolhe números distribuídos em sete colunas por Reprodução
Dia de Sorte — R$ 2,50. A modalidade mais barata entre as loterias numéricas da Caixa por Reprodução
Loteca — R$ 4,00. A aposta esportiva exige palpites sobre resultados de partidas de futebol por Divulgação
Loteria Federal — a partir de R$ 4,00 (fração). O preço varia conforme a extração, com bilhetes e frações de valores diferentes por Divulgação
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Mega-Sena — R$ 6,00. A loteria mais famosa do Brasil teve reajuste e a aposta mínima custa seis reais por Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O prêmio acumulou na sexta-feira (11), quando nenhuma aposta acertou todos os números do concurso 1295. As dezenas sorteadas foram 10, 12, 14, 15, 24, 27 e 31. Outubro foi o Mês da Sorte.

Para jogar, o apostador deve escolher de sete a 15 números entre os 31 disponíveis e indicar um Mês da Sorte. A modalidade premia quem acerta quatro, cinco, seis ou sete dezenas, além de oferecer uma faixa separada para quem acerta o mês sorteado.

Como surgiu o Dia de Sorte?

O Dia de Sorte foi lançado pela Caixa Econômica Federal em 2018. A modalidade foi criada para permitir que os apostadores utilizassem números associados a datas consideradas especiais, além de escolherem um dos 12 meses do ano como Mês da Sorte.

O que acontece com os prêmios não retirados?

Os vencedores têm até 90 dias após o sorteio para resgatar o prêmio. Depois desse prazo, o bilhete perde a validade e o valor não retirado é repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

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