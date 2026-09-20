Dia de Sorte 1302 hoje: confira o resultado deste domingo (20)

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Esther Morais
Publicado em 20 de setembro de 2026 às 11:22
O concurso 1303 do Dia de Sorte foi realizado às 11h deste domingo (20), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. O prêmio principal está estimado em R$ 450 mil.
Veja as dezenas sorteadas:
03, 05, 29, 28, 20, 27, 21.
Veja o Mês da Sorte:
02 - Fevereiro
De R$ 2,50 a R$ 6: veja quanto custa a aposta mínima em cada loteria da Caixa
O prêmio acumulou na sexta-feira (11), quando nenhuma aposta acertou todos os números do concurso 1295. As dezenas sorteadas foram 10, 12, 14, 15, 24, 27 e 31. Outubro foi o Mês da Sorte.
Para jogar, o apostador deve escolher de sete a 15 números entre os 31 disponíveis e indicar um Mês da Sorte. A modalidade premia quem acerta quatro, cinco, seis ou sete dezenas, além de oferecer uma faixa separada para quem acerta o mês sorteado.
Como surgiu o Dia de Sorte?
O Dia de Sorte foi lançado pela Caixa Econômica Federal em 2018. A modalidade foi criada para permitir que os apostadores utilizassem números associados a datas consideradas especiais, além de escolherem um dos 12 meses do ano como Mês da Sorte.
O que acontece com os prêmios não retirados?
Os vencedores têm até 90 dias após o sorteio para resgatar o prêmio. Depois desse prazo, o bilhete perde a validade e o valor não retirado é repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).