Dia de Sorte 1320 hoje: confira o resultado deste domingo (11)

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Esther Morais
Publicado em 11 de outubro de 2026 às 11:30
O concurso 1320 do Dia de Sorte foi sorteado neste domingo (11), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. O prêmio estimado é de R$ 100 mil.
Os números sorteados foram: 16, 29, 19, 02, 30, 25, 24.
O mês da sorte sorteado foi: Novembro (11)
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O prêmio acumulou na sexta-feira (11), quando nenhuma aposta acertou todos os números do concurso 1295. As dezenas sorteadas foram 10, 12, 14, 15, 24, 27 e 31. Outubro foi o Mês da Sorte.
Para jogar, o apostador deve escolher de sete a 15 números entre os 31 disponíveis e indicar um Mês da Sorte. A modalidade premia quem acerta quatro, cinco, seis ou sete dezenas, além de oferecer uma faixa separada para quem acerta o mês sorteado.
Como surgiu o Dia de Sorte?
O Dia de Sorte foi lançado pela Caixa Econômica Federal em 2018. A modalidade foi criada para permitir que os apostadores utilizassem números associados a datas consideradas especiais, além de escolherem um dos 12 meses do ano como Mês da Sorte.
O que acontece com os prêmios não retirados?
Os vencedores têm até 90 dias após o sorteio para resgatar o prêmio. Depois desse prazo, o bilhete perde a validade e o valor não retirado é repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).