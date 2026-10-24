Dia de Sorte 1331 hoje: confira o resultado deste sábado (24/10)

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Fernanda Varela
Publicado em 24 de outubro de 2026 às 21:20
A Caixa Econômica Federal realizou neste sábado (24) o sorteio do concurso 1331 do Dia de Sorte, com prêmio principal estimado em R$ 250 mil. O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da instituição no YouTube.
O prêmio estava acumulado após nenhum apostador acertar as sete dezenas nos concursos anteriores. Além dos números, a modalidade também sorteia um Mês da Sorte, que oferece uma premiação independente.
Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena
Números sorteados: 10 - 11 - 23 - 26 - 28 - 29 - 30
Mês da Sorte: Março
Para participar do Dia de Sorte, o apostador deve escolher entre sete e 15 números dos 31 disponíveis no volante, além de selecionar um mês do ano.
O prêmio principal é destinado a quem acerta as sete dezenas sorteadas. A modalidade também oferece premiações para apostas com seis, cinco ou quatro acertos.
Quem acerta o Mês da Sorte recebe um prêmio específico, independentemente da quantidade de números acertados.
A quantidade de apostas vencedoras e os valores pagos em cada faixa de premiação serão divulgados pela Caixa Econômica Federal após a apuração oficial do concurso.