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Dia de Sorte 1331 hoje: confira o resultado deste sábado (24/10)

Concurso sorteado pela Caixa Econômica Federal tem prêmio acumulado estimado em R$ 250 mil; veja os números e o Mês da Sorte

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 21:20

Dia de Sorte
Dia de Sorte Crédito: Reprodução

A Caixa Econômica Federal realizou neste sábado (24) o sorteio do concurso 1331 do Dia de Sorte, com prêmio principal estimado em R$ 250 mil. O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da instituição no YouTube.

O prêmio estava acumulado após nenhum apostador acertar as sete dezenas nos concursos anteriores. Além dos números, a modalidade também sorteia um Mês da Sorte, que oferece uma premiação independente.

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena

Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil
Mega da Virada 2024 – R$ 635 milhões: O segundo maior prêmio da Mega-Sena foi dividido entre oito ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2023 – R$ 588,8 milhões:  Cinco apostas dividiram uma das maiores boladas já pagas pela loteria por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2022 – R$ 541,9 milhões:  Cinco vencedores acertaram as seis dezenas e levaram o prêmio por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2021 – R$ 378,1 milhões: Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega 30 Anos – R$ 336,3 milhões:  Sorteio especial pelos 30 anos da Mega-Sena teve dois ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2020 – R$ 325,2 milhões:  Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Concurso 2.525 – R$ 317,8 milhões: Dois apostadores acertaram as seis dezenas em outubro de 2022 por Breno Esaki/Metrópoles
Mega da Virada 2017 – R$ 306,7 milhões:  Dezessete apostas dividiram o prêmio especial por Arquivo Agência Brasil
Mega da Virada 2019 – R$ 304,2 milhões:  Quatro apostas vencedoras repartiram a premiação por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
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Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil

Confira o resultado do Dia de Sorte 1331 deste sábado (24):

Números sorteados: 10 - 11 - 23 - 26 - 28 - 29 - 30 

Mês da Sorte: Março

Para participar do Dia de Sorte, o apostador deve escolher entre sete e 15 números dos 31 disponíveis no volante, além de selecionar um mês do ano.

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O prêmio principal é destinado a quem acerta as sete dezenas sorteadas. A modalidade também oferece premiações para apostas com seis, cinco ou quatro acertos.

Quem acerta o Mês da Sorte recebe um prêmio específico, independentemente da quantidade de números acertados.

A quantidade de apostas vencedoras e os valores pagos em cada faixa de premiação serão divulgados pela Caixa Econômica Federal após a apuração oficial do concurso.

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