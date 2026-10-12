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Dia de Sorte: aposta simples ganha R$ 150 mil; veja números sorteados

Concurso 1320 foi realizado neste domingo (11), em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 08:35

Dia de Sorte Uma loteria criada para quem acredita em números especiais. O apostador escolhe de 7 a 15 números e um mês da sorte entre as opções disponíveis
Dia de Sorte Crédito: Reprodução

Uma aposta de Cascavel, no Paraná, acertou as sete dezenas do concurso 1320 da Dia de Sorte, realizado neste domingo (11), e ganhou R$ 150.055,97. O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Os números sorteados foram: 02, 16, 19, 24, 25, 29 e 30. O Mês da Sorte foi novembro.

Além do prêmio principal, 12 apostas acertaram seis números e receberam R$ 5.359,14 cada. Outras 854 apostas fizeram cinco acertos, com prêmio de R$ 25 cada, enquanto 11.465 apostas acertaram quatro números e ganharam R$ 5 cada.

De R$ 2,50 a R$ 6: veja quanto custa a aposta mínima em cada loteria da Caixa

Mega-Sena — R$ 6,00. A loteria mais famosa do Brasil teve reajuste e a aposta mínima custa seis reais por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Lotofácil — R$ 3,50. Uma das modalidades mais populares da Caixa começa com aposta de 15 números por Divulgação
Quina — R$ 3,00. O jogador escolhe cinco números entre 80 dezenas para tentar levar o prêmio por Reprodução/ Adobe Stock
Lotomania — R$ 3,00. A aposta fixa 50 números e premia até quem não acerta nenhuma dezena por Shutterstock
Timemania — R$ 3,50. Além dos números, o apostador escolhe um time do coração por Shutterstock
Dupla Sena — R$ 3,00. O mesmo bilhete participa de dois sorteios no concurso por Reprodução
Loteria Instantânea — de R$ 2,50 a R$ 20,00. A raspadinha da Caixa revela na hora se o bilhete foi premiado por Reprodução
+Milionária — R$ 6,00. A loteria com prêmio mínimo milionário tem aposta simples de seis reais por Reprodução
Super Sete — R$ 3,00. O jogador escolhe números distribuídos em sete colunas por Reprodução
Dia de Sorte — R$ 2,50. A modalidade mais barata entre as loterias numéricas da Caixa por Reprodução
Loteca — R$ 4,00. A aposta esportiva exige palpites sobre resultados de partidas de futebol por Divulgação
Loteria Federal — a partir de R$ 4,00 (fração). O preço varia conforme a extração, com bilhetes e frações de valores diferentes por Divulgação
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Mega-Sena — R$ 6,00. A loteria mais famosa do Brasil teve reajuste e a aposta mínima custa seis reais por Marcello Casal Jr./Agência Brasil

No Mês da Sorte, 38.139 apostas foram premiadas com R$ 2,50 cada.

O próximo concurso será realizado na terça-feira (13), com prêmio estimado em R$ 100 mil.

A arrecadação total do concurso foi de R$ 1.096.732,50.

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