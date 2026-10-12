Dia de Sorte: aposta simples ganha R$ 150 mil; veja números sorteados

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Esther Morais
Publicado em 12 de outubro de 2026 às 08:35
Uma aposta de Cascavel, no Paraná, acertou as sete dezenas do concurso 1320 da Dia de Sorte, realizado neste domingo (11), e ganhou R$ 150.055,97. O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Os números sorteados foram: 02, 16, 19, 24, 25, 29 e 30. O Mês da Sorte foi novembro.
Além do prêmio principal, 12 apostas acertaram seis números e receberam R$ 5.359,14 cada. Outras 854 apostas fizeram cinco acertos, com prêmio de R$ 25 cada, enquanto 11.465 apostas acertaram quatro números e ganharam R$ 5 cada.
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No Mês da Sorte, 38.139 apostas foram premiadas com R$ 2,50 cada.
O próximo concurso será realizado na terça-feira (13), com prêmio estimado em R$ 100 mil.
A arrecadação total do concurso foi de R$ 1.096.732,50.