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Dia do Irmão: conheça seis histórias de irmãos que transformaram a parceria familiar em negócios milionários

Da moda à alimentação saudável, irmãos dividem funções e levam relações familiares para o mundo empresarial e das redes sociais

Perla Ribeiro

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 12:00

Dia do Irmão: conheça seis histórias de irmãos que transformaram a parceria familiar em negócios milionários Crédito: Reprodução

Trabalhar ao lado de um irmão pode significar muito mais do que dividir tarefas: para algumas famílias, a parceria virou empresa, marca e patrimônio construído ao longo de gerações. Em diferentes setores, irmãos assumiram posições estratégicas, combinaram habilidades e transformaram uma relação familiar em projetos profissionais de grande alcance. A data de 5 de setembro, Dia do Irmão, serve como ponto de partida para conhecer essas histórias e mostrar como a proximidade entre irmãos ganhou diferentes formatos no mundo dos negócios.

É o caso de Cide, Noioda, Juarez e Sidney Damiani, da Damyller; Juliana e Rafaella Guerreiro, da Guerreiro; Fernanda e Karla Thibau, da Alphorria; Gabriela e Felipe Silvarolli, da Corello; Felipe e Rodrigo Carvalho, da Positive Co.; e Luciana e Marcella Tranchesi, que construíram trajetórias no universo da moda, da influência digital e do empreendedorismo.

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Damyller: quatro irmãos construíram a marca juntos

A história da Damyller começou em 1979, quando Cide Damiani, natural de Nova Veneza, no Sul de Santa Catarina, fundou a empresa, inicialmente chamada DAMY. Doze anos depois, em 1991, a marca passou a se chamar Damyller, nome formado pela união dos sobrenomes Damiani e Cavaller, das famílias fundadoras. Foi também nesse período que os irmãos de Cide — Noioda, Juarez e Sidney — entraram no negócio.

Os quatro permaneceram à frente da empresa durante décadas e hoje seguem no conselho. A segunda geração da família também passou a participar da operação, ocupando áreas estratégicas. Atualmente, a Damyller tem mais de 110 lojas próprias e forte presença digital. O jeans continua sendo o principal produto da marca, que associa a identidade da empresa a conceitos como estilo, conforto, versatilidade e atemporalidade.

Guerreiro: irmãs dividem funções na criação das joias

Na Guerreiro, Juliana e Rafaella Guerreiro encontraram uma maneira de dividir a atuação dentro do universo da joalheria autoral. Juliana ocupa o cargo de diretora criativa, enquanto Rafaella atua como curadora de Produtos e Coleções. As funções são diferentes, mas se complementam na construção da identidade e na seleção das peças da marca. Fundada por José Carlos Guerreiro, a empresa mantém a presença da família nos negócios e mostra como talentos distintos podem trabalhar em conjunto dentro de uma mesma marca.

Alphorria: irmãs assumem a liderança da marca

A parceria entre Fernanda e Karla Thibau ganhou força em um momento importante da história da Alphorria. Fernanda é CEO da marca, enquanto Karla atua como porta-voz. As duas passaram a liderar a empresa após o falecimento de Edna Thibau, fundadora e então CEO da Alphorria. Com mais de quatro décadas de história, a marca atravessou mudanças mantendo a família na condução dos negócios. As irmãs agora conciliam a preservação desse legado com os novos desafios do mercado da moda.

Corello: quarta geração da família assume o comando

Na Corello, a parceria entre Gabriela e Felipe Silvarolli representa mais uma etapa de uma história familiar que já atravessa quatro gerações. A grife paulista, conhecida por calçados, bolsas e acessórios, tem mais de 60 anos de trajetória. Atualmente, Felipe ocupa o cargo de CEO e Gabriela é CMO. Os dois cresceram acompanhando o negócio da família e hoje trabalham na modernização da marca, buscando novos caminhos sem deixar de lado a tradição construída ao longo das décadas.

Positive Co.: irmãos transformam tradição em alimentação saudável

Felipe e Rodrigo Carvalho levaram uma experiência familiar para um mercado completamente diferente. Os irmãos são cofundadores da Positive Co., empresa que nasceu a partir da tradição da família no mercado de castanhas. Em 2015, no Ceará, eles lançaram A Tal da Castanha, marca criada com base na experiência com a castanha-de-caju e focada em bebidas vegetais com ingredientes naturais.

O negócio ganhou espaço e se tornou referência no segmento. Depois, os irmãos ampliaram a operação e transformaram a empresa em uma plataforma de marcas, que também reúne nomes como Plant Power e Jungle. Felipe e Rodrigo continuam à frente da companhia, mostrando como uma atividade que fazia parte da história da família pode dar origem a um novo negócio.

Luciana e Marcella Tranchesi: da influência ao empreendedorismo

A parceria entre Luciana e Marcella Tranchesi também nasceu em meio à moda, mas tomou caminhos diferentes conforme as redes sociais foram mudando. Luciana começou a carreira no ambiente digital por volta de 2010, quando criou um blog de moda. Ao longo dos anos, passou por diferentes plataformas, como YouTube, Snapchat e TikTok, produzindo conteúdos relacionados a estilo e comportamento.