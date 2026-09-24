DECISÃO

Diarista aciona a Justiça para reconhecer vínculo de emprego, mas juíza conclui que trabalho era eventual e nega direitos

Testemunha, pagamentos por diárias e frequência dos serviços foram considerados para afastar vínculo; decisão foi mantida pelo TRT-MG e processo já foi arquivado

Perla Ribeiro

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 05:00

Diarista aciona a Justiça para reconhecer vínculo de emprego, mas juíza conclui que trabalho era eventual e nega direitos Crédito: Imagem gerada por IA

A Justiça do Trabalho negou o reconhecimento de vínculo de emprego doméstico solicitado por uma diarista que prestava serviços em uma residência de Congonhas, em Minas Gerais. A juíza Fernanda Garcia Bulhões Araújo, titular da Vara do Trabalho de Congonhas, concluiu que o trabalho ocorria de forma eventual e não preenchia o requisito da continuidade previsto na Lei Complementar nº 150/2015.

Na sentença, a magistrada analisou a prova testemunhal, os comprovantes de pagamentos feitos por Pix e documentos relacionados ao recebimento do Bolsa Família. Segundo a decisão, o conjunto das provas indicou que a trabalhadora era contratada para realizar diárias, sem prestação de serviços por mais de dois dias por semana, requisito considerado essencial para a caracterização do emprego doméstico.

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O que diferencia diarista de empregada doméstica

O artigo 1º da Lei Complementar nº 150/2015 estabelece que empregado doméstico é aquele que presta serviços de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal, por mais de dois dias por semana, a uma pessoa ou família, no âmbito residencial e sem finalidade lucrativa.

Na ação, a própria parte ré reconheceu que a autora havia trabalhado na residência, mas afirmou que ela atuava como diarista autônoma. Diante dessa alegação, cabia à ré demonstrar os elementos que sustentavam sua versão, conforme os fundamentos utilizados na sentença.

Para a juíza, as provas apresentadas confirmaram que a prestação não tinha a frequência necessária para caracterizar uma relação de emprego. A magistrada destacou que, no trabalho doméstico, a continuidade é um dos principais critérios para diferenciar a empregada doméstica da diarista.

Testemunha relatou sistema com várias diaristas

Uma das principais provas analisadas foi o depoimento de uma testemunha que também havia trabalhado na residência. Ela afirmou que a família contava com diferentes diaristas em sistema rotativo e que teria visto a autora trabalhando no local apenas uma ou duas vezes.

A testemunha também relatou que comparecia à residência uma ou duas vezes por semana, em frequência semelhante à de outras profissionais que prestavam serviços no imóvel. Para a magistrada, o relato reforçou a conclusão de que não havia uma prestação contínua e pessoal nos moldes exigidos pela legislação para o reconhecimento do vínculo.

Pagamentos por Pix foram considerados

Os comprovantes de transferências também entraram na análise. Conforme registrado na sentença, os pagamentos eram fracionados e realizados de forma esporádica, característica que, para a julgadora, era compatível com a remuneração por diárias.

A forma de pagamento foi considerada em conjunto com os demais elementos do processo, e não isoladamente. Segundo a decisão, os registros não apresentavam o padrão de um salário mensal fixo e reforçavam a versão de que os valores eram pagos pelos dias efetivamente trabalhados.

Outro ponto mencionado na sentença foi a documentação referente ao Bolsa Família. A juíza considerou que a permanência da autora como beneficiária durante o período discutido na ação, somada às demais provas, reforçava sua conclusão sobre a ausência de uma renda fixa decorrente de emprego doméstico.

Esse aspecto foi utilizado pela magistrada dentro do conjunto probatório para sustentar a tese de prestação eventual. A decisão, portanto, não se baseou apenas no recebimento do benefício, mas na análise conjunta desse dado com os depoimentos e os comprovantes de pagamento.

Pedidos de verbas trabalhistas foram negados

Com a conclusão de que não havia vínculo de emprego doméstico, a Justiça julgou improcedentes os pedidos relacionados às verbas que dependeriam do reconhecimento da relação empregatícia. Entre eles estavam verbas rescisórias, FGTS, multa de 40%, seguro-desemprego e horas extras.

A diferença entre diarista e empregada doméstica, conforme destacou a sentença, está principalmente na continuidade da prestação dos serviços. No caso analisado, a Justiça entendeu que a frequência demonstrada pelas provas não ultrapassava o limite de dois dias por semana previsto na legislação.