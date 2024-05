AJUDA

Dilma Rousseff anuncia que Banco dos Brics vai liberar R$ 5,750 bilhões para o Rio Grande do Sul

Anúncio foi feito nesta terça-feira (14)

Da Redação

Publicado em 14 de maio de 2024 às 11:04

Dilma Rousseff Crédito: Reprodução

A presidente do Banco do Brics, Dilma Rousseff, anunciou nesta terça-feira (14), que o Novo Banco de Desenvolvimento (NDB) vai liberar US$ 1,115 bilhão - o equivalente a R$ 5,750 bilhões - para o Rio Grande do Sul.

"Quero reiterar minha solidariedade aos gaúchos e aos governos federal e estadual. O banco dos Brics tem um compromisso e vai atuar na resconstrução e na recuperação da infraestrutura do estado. Vamos destinar, de maneira mais rapida possivel, US$ 1,115 bilhão, o que equivale a R$ 5,750 bilhões", anunciou.

Os recursos serão liberados em parceria com o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o Banco do Brasil e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), e de forma direta pelo NBD. Pelo BNDES serão liberados US$ 500 milhões, sendo US$ 250 milhões para pequenas e médias empresas e US$ 250 milhões para obras de proteção ambiental.

