Dinheiro esquecido por brasileiros em bancos sobe para R$ 5,8 bilhões

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Metrópoles
Publicado em 13 de outubro de 2026 às 21:40
O Banco Central (BC) informou nesta terça-feira (13) que o montante total “esquecido” em instituições financeiras soma cerca de R$ 5,79 bilhões, conforme dados de agosto.
Os dados divulgados em setembro, referentes a julho, somavam R$ 5,6 bilhões.
Segundo a autoridade monetária, R$ 4,31 bilhões estão disponíveis para 23,9 milhões de clientes, enquanto R$ 1,48 bilhão pode ser retirado por 2,36 milhões de empresas.