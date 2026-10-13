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Dinheiro esquecido por brasileiros em bancos sobe para R$ 5,8 bilhões

Dados foram divulgados pelo Banco Central (BC) nesta segunda-feira (13); em julho havia R$ 5,6 bilhões

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 21:40

Dinheiro proveniente de salários, aposentadorias ou pensões é, em regra, protegido integralmente contra bloqueios indevidos, assegurando que o trabalhador tenha acesso aos seus recursos para despesas essenciais.
O banco pode bloquear minha conta por dívida? Saiba o que é ilegal e como proteger seu salário Crédito: Marcello Casal Jr / Agência Brasil

O Banco Central (BC) informou nesta terça-feira (13) que o montante total “esquecido” em instituições financeiras soma cerca de R$ 5,79 bilhões, conforme dados de agosto.

Os dados divulgados em setembro, referentes a julho, somavam R$ 5,6 bilhões.

Segundo a autoridade monetária, R$ 4,31 bilhões estão disponíveis para 23,9 milhões de clientes, enquanto R$ 1,48 bilhão pode ser retirado por 2,36 milhões de empresas.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio.

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