SEM DESCANSO

Diplomata é alvo de ação após doméstica de 68 anos trabalhar em jornada exaustiva e sem folgas regulares

Ministério Público do Trabalho pede R$ 800 mil em indenizações após investigação apontar condições análogas à escravidão

Esther Morais

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 10:47

Justiça Crédito: Shutterstock

Uma diplomata aposentada e o filho dela são alvos de uma ação civil pública por trabalho análogo à escravidão contra uma trabalhadora doméstica de 68 anos, em uma residência no Lago Sul, em Brasília. Segundo o Ministério Público do Trabalho no Distrito Federal (MPT-DF), a mulher trabalhava em jornada exaustiva, sem descanso regular e acumulava os serviços domésticos com os cuidados de uma idosa diagnosticada com Alzheimer. A instituição pede, no mínimo, R$ 800 mil em indenizações por danos morais individuais e coletivos.

De acordo com a investigação, a trabalhadora prestava serviços à família havia mais de 30 anos. A situação teria se agravado após a morte do marido da diplomata, cerca de quatro anos antes da fiscalização. Desde então, a doméstica passou a permanecer na residência também durante fins de semana e feriados, com saídas condicionadas à presença do filho da empregadora ou à disponibilidade de alguém que pudesse substituí-la.

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Além de limpar a casa, cozinhar, lavar e passar roupas, a trabalhadora auxiliava a idosa no banho, na alimentação, na higiene pessoal e na administração de medicamentos. Segundo o MPT, a empregadora precisava de acompanhamento permanente e não podia ficar sozinha.

O filho da diplomata morava no Rio de Janeiro e permanecia em Brasília apenas em determinados períodos. Conforme a apuração, ele era responsável por administrar os pagamentos à trabalhadora.

Em depoimento, a doméstica relatou que o serviço era muito pesado e que estava cansada. Ela também afirmou que já havia pedido a contratação de outra pessoa para ajudar nas tarefas e manifestado o desejo de deixar o emprego. Apesar de possuir uma casa em Valparaíso, em Goiás, permanecia por longos períodos na residência dos empregadores.

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Fiscalização identificou condições análogas à escravidão

A investigação começou após uma denúncia sobre as condições de trabalho na residência. Em 17 de março de 2026, equipes do Ministério Público do Trabalho, da Auditoria-Fiscal do Trabalho e da Polícia Federal realizaram uma inspeção no imóvel, com autorização judicial.

A fiscalização identificou jornada exaustiva, ausência de controle dos horários e falta de garantia dos períodos de descanso. Também constatou que o vínculo empregatício deixou de ser registrado após a aposentadoria da trabalhadora, em 2019, embora ela tenha continuado prestando serviços à família.

Durante a investigação, o filho da diplomata confirmou que era responsável pelos pagamentos. Segundo as informações registradas no procedimento, ele utilizava recursos da mãe para pagar o salário mensal e recursos próprios para remunerar o trabalho realizado nos fins de semana.

Ele também reconheceu que não registrou o vínculo empregatício após a aposentadoria da trabalhadora e que não havia controle de ponto. Ainda conforme o relato registrado na apuração, afirmou que a mãe precisava de acompanhamento permanente e que a doméstica havia solicitado ajuda para as tarefas da casa e manifestado o desejo de deixar o emprego.

A Auditoria-Fiscal do Trabalho reconheceu a situação como trabalho análogo à escravidão e determinou o afastamento imediato da trabalhadora. A ação fiscal foi registrada em nome do filho da diplomata, contra quem foram lavrados 15 autos de infração pelas irregularidades constatadas, incluindo a submissão da trabalhadora a condições análogas às de escravo.

As verbas rescisórias foram pagas em abril, durante o procedimento de resgate.

O MPT apresentou uma proposta de Termo de Ajuste de Conduta (TAC), mas não recebeu resposta, mesmo após reiterar a notificação, conforme registrado na ação civil pública.

MPT pede R$ 800 mil em indenizações

Do valor solicitado pelo Ministério Público do Trabalho, R$ 500 mil correspondem à indenização por danos morais individuais à trabalhadora, enquanto R$ 300 mil são destinados à reparação por danos morais coletivos.

A ação também solicita uma liminar para impedir que trabalhadores domésticos sejam submetidos a condições análogas à escravidão e para garantir o cumprimento das obrigações trabalhistas. Entre as medidas requeridas estão o registro dos vínculos empregatícios, o controle e a limitação da jornada, a concessão de intervalos, descanso semanal e férias, além do pagamento de verbas trabalhistas e dos recolhimentos devidos.

Na ação, assinada pela procuradora do Trabalho Lys Sobral Cardoso, o MPT argumenta que o pagamento de salário não afasta a possibilidade de caracterização do trabalho análogo à escravidão quando há submissão a jornada exaustiva.