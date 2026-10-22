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Diretora de presídio é afastada após suspeita de desvio de alimentos; carne, peixe e frutas são encontrados em carro

Servidora foi autuada em flagrante por peculato no Rio de Janeiro e exonerada do cargo; ela alegou que os produtos seriam destinados a um centro espírita

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 11:03

Diretora de presídio é afastada após suspeita de desvio de alimentos; carne, peixe e frutas são encontrados em carro
Diretora de presídio é afastada após suspeita de desvio de alimentos; carne, peixe e frutas são encontrados em carro Crédito: Divulgação

A diretora do Instituto Penal Oscar Stevenson, Graça Maria Silva de Souza, foi afastada do cargo após ser suspeita de desviar alimentos da unidade prisional localizada em Benfica, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Durante uma abordagem ao veículo da servidora, foram encontrados no porta-malas diversos produtos, incluindo carne, frango, peixe, linguiça, queijos, frutas, óleo, leite, café e achocolatados.

Segundo a Secretaria Estadual de Polícia Penal (Seppen), Graça foi autuada em flagrante por peculato na 21ª Delegacia de Polícia (Bonsucesso). Ela também foi exonerada, e um processo administrativo disciplinar foi instaurado para apurar o caso. A ação ocorreu após uma denúncia de irregularidades na destinação de alimentos do presídio. A Subsecretaria de Inteligência do Sistema Penitenciário (Ssispen) e a Corregedoria da Seppen passaram a acompanhar a situação. As informações são do g1 Rio de Janeiro.

Diretora de presídio é afastada após suspeita de desvio de alimentos; carne, peixe e frutas são encontrados em carro

Diretora de presídio é afastada após suspeita de desvio de alimentos; carne, peixe e frutas são encontrados em carro por Divulgação
Diretora de presídio é afastada após suspeita de desvio de alimentos; carne, peixe e frutas são encontrados em carro por Divulgação
Diretora de presídio é afastada após suspeita de desvio de alimentos; carne, peixe e frutas são encontrados em carro por Divulgação
Diretora de presídio é afastada após suspeita de desvio de alimentos; carne, peixe e frutas são encontrados em carro por Divulgação
Diretora de presídio é afastada após suspeita de desvio de alimentos; carne, peixe e frutas são encontrados em carro por Divulgação
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Diretora de presídio é afastada após suspeita de desvio de alimentos; carne, peixe e frutas são encontrados em carro por Divulgação

De acordo com as investigações, uma equipe de inteligência foi acionada para verificar um veículo nas proximidades da unidade. Os alimentos foram encontrados no porta-malas do carro, que pertencia à diretora. A revista foi realizada na presença da servidora. Questionada sobre a origem dos produtos e a documentação, Graça afirmou que não tinha nota fiscal nem outro comprovante. Segundo a investigação, ela declarou que os alimentos haviam sido arrecadados no presídio porque não seriam mais consumidos e seriam destinados a um centro espírita.

A servidora, o veículo e os alimentos foram encaminhados à 21ª DP. A TV Globo informou que não conseguiu contato com a defesa de Graça. Em nota, a Seppen afirmou que não compactua com desvios de conduta ou crimes praticados por servidores e que atua no combate a essas práticas por meio da Corregedoria e da Subsecretaria de Inteligência do Sistema Penitenciário.

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