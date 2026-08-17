Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Discord vai acabar? App tem até esta segunda (17) para suspender lives no Brasil

ANPD determinou a suspensão da ferramenta após identificar falhas na proteção de crianças e adolescentes

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 09:36

Discord
Discord Crédito: Reprodução

O prazo para o Discord suspender as transmissões ao vivo no Brasil termina nesta segunda-feira (17). A determinação foi feita pela Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD), que estabeleceu que a ferramenta não deve estar funcionando a partir de terça-feira (18).

A medida foi tomada após uma fiscalização da agência identificar falhas na proteção de crianças e adolescentes na plataforma. Segundo a ANPD, as lives do Discord têm sido utilizadas em situações envolvendo violência, assédio e incentivo à automutilação e ao suicídio.

Veja a lista de celulares em que o WhatsApp deixará de funcionar

Galaxy J2, da Samsung por Reprodução
Galaxy Trend, da Samsung por Reprodução
Galaxy Core, da Samsung por Reprodução
Galaxy Note 2, da Samsung por Reproduçao
Galaxy S5, da Samsung por reprodução
Galaxy S4 Mini, da Samsung por Reprodução
Galaxy S4, do Samsung por Reprodução
Galaxy S3, da Samsung por Reprodução
Optimus L5, da LG por Reprodução
Optimus F5, da LG por Reprodução
Optimus L7, da LG por Reprodução
Optimus L5, da LG por Reprodução
Optimus L3, LG por Reprodução
LG Optimus L5 II por Reprodução
LG Optimus L3 II Dual por Reprodução
Moto E (primeira geração) por Reprodução
Moto G (primeira geração) por Reprodução
Sony Xperia Z3 por Reprodução
Sony Xperia Z2 por Reprodução
Huawei Ascend Mate por Reprodução
Huawei Ascend D2 por Reprodução
Huawei Ascend G740 por Reprodução
Todo os modelos da HTC de linha anterior ao Android 6 por Reprodução
1 de 23
Galaxy J2, da Samsung por Reprodução

O Discord apresentou à ANPD esclarecimentos sobre as medidas adotadas para aumentar a segurança dos usuários e também pediu a revogação da suspensão. A empresa afirma que trabalha para combater conteúdos violentos e colaborar com as autoridades.

A decisão da ANPD tem como um dos fundamentos o ECA Digital, em vigor desde março deste ano. A legislação estabelece obrigações para plataformas digitais na proteção de crianças e adolescentes, incluindo medidas contra violência, abuso, assédio, automutilação e outros riscos.

A suspensão deverá ser mantida até que o Discord comprove a adoção de medidas consideradas eficazes para proteger menores de idade.

Mais recentes

Imagem - '2027 será pior', afirma presidente das Casas Bahia após fechamento de 298 lojas e demissão de 2 mil funcionários

'2027 será pior', afirma presidente das Casas Bahia após fechamento de 298 lojas e demissão de 2 mil funcionários
Imagem - Petrobras confirma descoberta de petróleo na Foz do Amazonas

Petrobras confirma descoberta de petróleo na Foz do Amazonas
Imagem - AO VIVO: confira o resultado dos sorteios da Lotofácil, Quina e outras loterias desta segunda-feira (17/08)

AO VIVO: confira o resultado dos sorteios da Lotofácil, Quina e outras loterias desta segunda-feira (17/08)