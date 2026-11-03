Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Discriminação política: Justiça manda apagar posts e MPT pede R$ 400 mil a empresário

Liminar determina retirada de conteúdos que incentivavam a demissão e a recusa de contratação de trabalhadores por suas convicções políticas

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 10:00

MPT
MPT Crédito: Divulgação/MPT-BA

O Ministério Público do Trabalho (MPT) pede R$ 400 mil de indenização por dano moral coletivo a um empresário de Bragança, no Pará, acusado de incentivar a discriminação de trabalhadores por suas convicções políticas. A Justiça do Trabalho concedeu uma liminar determinando que Gleidson José Veras do Nascimento apague publicações nas redes sociais que estimulavam empregadores a demitir ou deixar de contratar pessoas com posicionamento político diferente do seu.

MPT quer que iFood arque com INSS de entregadores

Justiça determina que INSS aceite CATs de entregadores mesmo sem emissão do iFood por Divulgação
Entregadores do iFood poderão registrar acidentes no INSS mesmo sem documento emitido pela empresa por Divulgação
Liminar impede que o INSS recuse CATs de entregadores apenas porque o iFood não emitiu o documento por Divulgação
Nova decisão facilita o registro de acidentes de entregadores do iFood junto ao INSS por Marina Silva/CORREIO
Levantamento citado pela Justiça mostra que 47,6% dos entregadores entrevistados sofreram acidente de trabalho em um ano por Marina Silva/CORREIO
A decisão destaca que 98,8% dos entregadores entrevistados afirmaram não ter local adequado para fazer refeições durante a jornada por Marina Silva/CORREIO
Dados usados pela Justiça indicam que mais de 90% dos entregadores entrevistados nunca receberam equipamentos de proteção individual por Marina Silva/CORREIO
Inspeção citada na decisão aponta que 93,9% dos entregadores disseram não ter acesso a água potável e local de descanso durante o trabalho por Roberto Abreu/Divulgação
Segundo a decisão, quase 1 em cada 2 entregadores entrevistados sofreu acidente de trabalho nos 12 meses anteriores por Fernando Frazão/Agência Brasil
Os dados citados pela Justiça apontam um cenário de risco: 47,6% dos entregadores relataram acidentes de trabalho no período de um ano por Rovena Rosa/Agência Brasil
1 de 10
Justiça determina que INSS aceite CATs de entregadores mesmo sem emissão do iFood por Divulgação

Segundo o MPT, as postagens foram feitas em 26 de outubro, um dia após o segundo turno das eleições. Em uma delas, o empresário incentivava a substituição de trabalhadores por outros com a mesma orientação política que a sua e defendia tratamento diferenciado a clientes conforme suas preferências eleitorais. A decisão, publicada no último dia 30, determina a retirada dos conteúdos em até 24 horas e a publicação, nas redes sociais do empresário, de um comunicado reconhecendo o direito dos trabalhadores à livre escolha política. O aviso deverá permanecer no ar por cinco dias.

BYD firma acordo com o MPT de R$ 40 milhões após resgate de trabalhadores em fábrica na Bahia

BYD por THUANE MARIA/GOVBA
Fábrica da BYD em Camaçari por Divulgação
Fábrica da BYD em Camaçari por Divulgação
Fábrica da BYD em Camaçari por Divulgação
Condição de trabalho na BYD está sendo investigada por Reprodução
1 de 5
BYD por THUANE MARIA/GOVBA

A liminar também exige a apresentação dos termos de rescisão dos contratos de todos os empregados desligados a partir de 25 de outubro de 2026. Os réus deverão comprovar o cumprimento das determinações em até 48 horas após a intimação, sob pena de multa de R$ 50 mil por obrigação descumprida, acrescida de R$ 5 mil por dia de permanência do conteúdo irregular. O pedido de indenização por dano moral coletivo ainda será julgado.

Leia mais

Imagem - MPT abre inquérito para investigar acidente que matou jovem de 22 anos esmagado por prensa em fábrica de pré-moldados na Bahia

MPT abre inquérito para investigar acidente que matou jovem de 22 anos esmagado por prensa em fábrica de pré-moldados na Bahia

Imagem - Trabalhadores: denúncias de assédio eleitoral disparam 240% no segundo turno

Trabalhadores: denúncias de assédio eleitoral disparam 240% no segundo turno

Imagem - Bahia: 79 denúncias de assédio eleitoral no trabalho; supermercados são alvos de ações

Bahia: 79 denúncias de assédio eleitoral no trabalho; supermercados são alvos de ações

Mais recentes

Imagem - Nova carteira de identidade já pode ser solicitada pelo celular. Saiba como

Nova carteira de identidade já pode ser solicitada pelo celular. Saiba como
Imagem - Estacionamento é condenado após carro de cliente ser multado em outro local durante viagem

Estacionamento é condenado após carro de cliente ser multado em outro local durante viagem
Imagem - Ainda restam três feriados nacionais e dois pontos facultativos em 2026; saiba as datas

Ainda restam três feriados nacionais e dois pontos facultativos em 2026; saiba as datas