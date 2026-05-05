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Dívidas no Nubank? Banco adere ao Desenrola com até 90% de desconto

Instituição também lançou campanha própria de renegociação de dívidas

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 5 de maio de 2026 às 22:44

Nubank
Nubank Crédito: Divulgação / Reprodução

O Nubank anunciou, nesta terça-feira (5), a sua participação no novo Desenrola Brasil. O banco informou ainda que iniciará uma campanha própria para renegociação de dívidas de clientes que não atendem aos critérios de participação no programa do governo.

A instituição comunicou que oferecerá condições especiais aos clientes elegíveis do Desenrola. As ofertas serão enviadas gradualmente pelos canais oficiais. Segundo o banco, todo o processo de renegociação será realizado integralmente no aplicativo, sem redirecionamento para portais externos.

Nubank: como recuperar dinheiro da conta em caso de bloqueio?

Entre em contato com o banco - A primeira medida é procurar o atendimento pelo chat do aplicativo e solicitar o motivo formal do bloqueio, além de pedir um prazo para a liberação dos valores. por Divulgação / Reprodução
Solicite o DED - Caso haja saldo retido por suspeita de dívida ou irregularidade, peça o Documento Evolutivo da Dívida (DED), que detalha a origem e a movimentação dos valores bloqueados. por Divulgação / Reprodução
Registre reclamação em órgãos oficiais - Se o problema persistir, registre uma reclamação no Banco Central do Brasil e na plataforma Consumidor.gov.br, relatando o bloqueio indevido e solicitando acesso ao dinheiro. por Divulgação / Reprodução
Guarde provas do atendimento - Salve prints de conversas, protocolos e e-mails enviados pelo banco. Esses registros podem servir como prova caso seja necessário tomar outras medidas. por Divulgação / Reprodução
Procure orientação jurídica - Caso a situação não seja resolvida, o especialista recomenda procurar um advogado especializado em direito bancário, que poderá avaliar a possibilidade de ingressar com ação judicial para solicitar a liberação dos valores e eventual indenização por danos morais. por Divulgação / Reprodução
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Entre em contato com o banco - A primeira medida é procurar o atendimento pelo chat do aplicativo e solicitar o motivo formal do bloqueio, além de pedir um prazo para a liberação dos valores. por Divulgação / Reprodução

Cada cliente receberá uma oferta personalizada, com o valor atualizado da dívida, o desconto aplicado e as opções de parcelamento.

Como complemento ao novo Desenrola Brasil, o Nubank lançou também uma campanha própria voltada a clientes que não se enquadram nos critérios do programa federal, seja por renda acima do limite estabelecido, seja pelo tipo ou pela data da dívida. A iniciativa também oferece descontos expressivos, conforme análise individual de cada caso, e as ofertas serão enviadas pelos canais oficiais de comunicação.

Clientes que aderirem a qualquer uma das duas campanhas, além de regularizar a dívida, poderão ter o cartão de crédito reativado, desde que atendam aos critérios internos de elegibilidade e passem por nova análise de crédito.

A nova edição do Desenrola Brasil deve durar cerca de 90 dias, contemplando a renegociação de dívidas de cartão de crédito, cheque especial ou crédito pessoal (CDC), contratadas até 31 de janeiro de 2026 e com atraso entre 90 dias e dois anos.

Para participar, o interessado deve ter renda de até cinco salários mínimos, o que representa cerca de R$ 8.105. As dívidas poderão ter descontos entre 30% e 90%, a depender do tipo e do tempo de atraso.

Tags:

Dívidas Nubank

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