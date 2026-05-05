ECONOMIA

Dívidas no Nubank? Banco adere ao Desenrola com até 90% de desconto

Instituição também lançou campanha própria de renegociação de dívidas

Elaine Sanoli

Publicado em 5 de maio de 2026 às 22:44

Nubank Crédito: Divulgação / Reprodução

O Nubank anunciou, nesta terça-feira (5), a sua participação no novo Desenrola Brasil. O banco informou ainda que iniciará uma campanha própria para renegociação de dívidas de clientes que não atendem aos critérios de participação no programa do governo.

A instituição comunicou que oferecerá condições especiais aos clientes elegíveis do Desenrola. As ofertas serão enviadas gradualmente pelos canais oficiais. Segundo o banco, todo o processo de renegociação será realizado integralmente no aplicativo, sem redirecionamento para portais externos.

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Cada cliente receberá uma oferta personalizada, com o valor atualizado da dívida, o desconto aplicado e as opções de parcelamento.

Como complemento ao novo Desenrola Brasil, o Nubank lançou também uma campanha própria voltada a clientes que não se enquadram nos critérios do programa federal, seja por renda acima do limite estabelecido, seja pelo tipo ou pela data da dívida. A iniciativa também oferece descontos expressivos, conforme análise individual de cada caso, e as ofertas serão enviadas pelos canais oficiais de comunicação.

Clientes que aderirem a qualquer uma das duas campanhas, além de regularizar a dívida, poderão ter o cartão de crédito reativado, desde que atendam aos critérios internos de elegibilidade e passem por nova análise de crédito.

A nova edição do Desenrola Brasil deve durar cerca de 90 dias, contemplando a renegociação de dívidas de cartão de crédito, cheque especial ou crédito pessoal (CDC), contratadas até 31 de janeiro de 2026 e com atraso entre 90 dias e dois anos.