SÃO PAULO

DJ é preso após atropelar, arrastar e matar homem em situação de rua com BMW

Defesa afirma que artista bebeu álcool e tomou zolpidem após a morte do cachorro; audiência de custódia está prevista para sábado (10)

Mariana Rios

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 20:57

DJ Dani Brasil foi preso em São Paulo, após dirigir embriagado, atropelar e matar em morador em situação de rua Crédito: Reprodução/Redes Sociais e TV Globo

O DJ conhecido como Dani Brasil, que tem mais de 100 mil seguidores nas redes sociais, foi preso em flagrante nesta sexta-feira (9), após atropelar e matar um homem em situação de rua durante uma fuga de uma abordagem da Polícia Militar (PM), em São Paulo.

Segundo a PM, os policiais tentaram abordar o DJ por volta das 6h10, na Avenida Padre José Maria, no bairro de Santo Amaro, na zona sul da cidade. Ele não obedeceu à ordem de parada e fugiu de carro.

Durante a fuga, o motorista entrou na contramão e atropelou um homem que dormia na calçada, embaixo da linha 5-Lilás do Metrô. A vítima foi arrastada pelo veículo até a entrada do Centro Esportivo Santo Amaro, na Rua Humboldt.

Ainda de acordo com a polícia, após o atropelamento, o DJ abandonou o carro e fugiu a pé. Ele pulou a grade da piscina do centro esportivo e entrou na água, aparentemente na tentativa de se esconder. Os policiais o localizaram no local e o levaram para o 11º Distrito Policial (DP).

Defesa atribui comportamento à combinação de álcool e medicamento

Segundo o G1, a defesa de Dani Brasil afirmou que o DJ e produtor musical havia consumido álcool após a morte do cachorro e tomado zolpidem, medicamento utilizado no tratamento da insônia, antes de sair de casa e atropelar a vítima.

De acordo com o advogado Renato Marques Martins, a combinação teria provocado um surto. O DJ afirma que não se lembra do que aconteceu após sair de casa.

"Ele me disse que estava em casa, que estava muito triste porque o cachorro dele morreu, que ele havia bebido, pouco, mas que para dormir tomou zolpidem e isso deve ter levado ele a um surto. Ele não se lembra do que aconteceu, só se lembra de ter um ataque de pânico no carro e foi recobrar a consciência na delegacia", afirmou o advogado ao G1.

O teste do bafômetro apresentou resultado positivo para consumo de álcool, com índice informado de 0,6.