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Dois anos após morte de Silvio Santos, família vai vender a Jequiti por R$ 536 milhões

Segunod colunista, negociação com o Grupo José Alves está próxima de ser concluída

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 11:25

Jequiti está muito ligado à marca SBT
Jequiti está muito ligado à marca SBT Crédito: Divulgação

Criada por Silvio Santos em 2006, a Jequiti deve mudar de comando. A empresa de cosméticos do Grupo Silvio Santos está em negociação com o Grupo José Alves, que teria chegado aos valores e às condições desejadas pela família Abravanel. O negócio é estimado em cerca de R$ 536 milhões e estaria próximo de ser concluído.

A informação é do colunista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias. A família de Silvio Santos já buscava um comprador para a Jequiti havia alguns anos. As tentativas ocorreram inclusive enquanto o apresentador estava vivo, quando seu nome chegou a ser utilizado nas negociações. Na época, a empresa estaria operando no vermelho.

A Jequiti chegou a ter a venda negociada com a Cimed em 2024, mas o acordo não avançou. Agora, o Grupo José Alves aparece como o possível novo controlador da companhia.

Silvio Santos

Silvio Santos por Reprodução
Silvio Santos por Reprodução
Silvio Santos por Reprodução
Silvio Santos por Reprodução
Silvio Santos por Reprodução
Silvio Santos por Reprodução
Silvio Santos por Reprodução
Silvio Santos por Reprodução
Silvio Santos por Reprodução
Silvio Santos por Reprodução
Roque e Silvio Santos por Reprodução/SBT
sILVIO por Reprodução
Silvio Santos e as herdeiras por Reprodução
Túmulo de Silvio Santos por Reprodução
Silvio Santos por Reprodução/SBT
Silvio Santos e Patrícia Abravanel por Paulo Whitaker/Reuters
Silvio Santos e Silvia Abravanel por Redes sociais
[Edicase]Silvio Santos deixou grande legado para a TV brasileira (Imagem: Divulgação | SBT) por
Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos por Reprodução/ Redes sociais
Carla Perez e Silvio Santos por Redes sociais
Silvio Santos morreu neste sábado (17), aos 93 anos, em decorrência de uma broncopneumonia. por Reprodução
Celso Portiolli e Silvio Santos por Reprodução/SBT
Silvio Santos por Alan Santos/PR
Segundo a Forbes, o patrimônio de Silvio Santos em 2022, era estimado em R$ 1,63 bilhão por Reprodução/ Instagram
Renata, Daniela, Patrícia, Rebeca e Cíntia com Silvio Santos em seu aniversário de 90 anos por Reprodução/ Instagram
Silvio Santos por SBT/Divulgação
Lula e Silvio Santos por Reprodução
Eliana e Silvio Santos por Reprodução
Silvio Santos e Tiago Abravanel por Reprodução / Redes sociais
Silvio Santos e Iris Abravanel, por Reprodução
Carlos Alberto de Nóbrega e Silvio Santos por Reprodução/SBT
Silvio Santos e Cintia Abravanel por Redes sociais
Tiago Abravanel e Silvio Santos por Redes sociais
Silvio Santos e Cintia Abravanel por Reprodução/Instagram
Silvio Santos por Divulgação
Silvio Santos e Maisa por Divulgação / SBT
Silvio Santos cancela retorno ao SBT por SBT
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Silvio Santos por Reprodução

A marca ganhou forte ligação com o SBT ao longo dos anos. Além dos comerciais exibidos nos intervalos, a Jequiti ficou conhecida por uma ação que fazia o logotipo piscar rapidamente na tela durante a programação da emissora, estratégia que acabou virando meme.

A empresa também está no nome do Roda Roda Jequiti, atração atualmente apresentada por Rebeca Abravanel.

Em abril deste ano, o SBT promoveu o Jequiti Live Show de Ofertas, ação voltada aos produtos da marca. Patricia Abravanel, Rebeca Abravanel e Celso Portiolli participaram da transmissão. Os três também dão nome a perfumes da Jequiti.

O Grupo José Alves, fundado em Goiás em 1962, atua em setores como bebidas, educação, saúde, tecnologia, imóveis e indústria.

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