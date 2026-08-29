NEGÓCIO

Dois anos após morte de Silvio Santos, família vai vender a Jequiti por R$ 536 milhões

Segunod colunista, negociação com o Grupo José Alves está próxima de ser concluída

Carol Neves

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 11:25

Jequiti está muito ligado à marca SBT Crédito: Divulgação

Criada por Silvio Santos em 2006, a Jequiti deve mudar de comando. A empresa de cosméticos do Grupo Silvio Santos está em negociação com o Grupo José Alves, que teria chegado aos valores e às condições desejadas pela família Abravanel. O negócio é estimado em cerca de R$ 536 milhões e estaria próximo de ser concluído.

A informação é do colunista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias. A família de Silvio Santos já buscava um comprador para a Jequiti havia alguns anos. As tentativas ocorreram inclusive enquanto o apresentador estava vivo, quando seu nome chegou a ser utilizado nas negociações. Na época, a empresa estaria operando no vermelho.

A Jequiti chegou a ter a venda negociada com a Cimed em 2024, mas o acordo não avançou. Agora, o Grupo José Alves aparece como o possível novo controlador da companhia.

Silvio Santos 1 de 37

A marca ganhou forte ligação com o SBT ao longo dos anos. Além dos comerciais exibidos nos intervalos, a Jequiti ficou conhecida por uma ação que fazia o logotipo piscar rapidamente na tela durante a programação da emissora, estratégia que acabou virando meme.

A empresa também está no nome do Roda Roda Jequiti, atração atualmente apresentada por Rebeca Abravanel.

Em abril deste ano, o SBT promoveu o Jequiti Live Show de Ofertas, ação voltada aos produtos da marca. Patricia Abravanel, Rebeca Abravanel e Celso Portiolli participaram da transmissão. Os três também dão nome a perfumes da Jequiti.