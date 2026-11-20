CONDIÇÕES DEGRADANTES

Doméstica é resgatada após 33 anos sem salário em situação de escravidão

Mulher vivia em condições degradantes e também trabalhava na venda de produtos em feiras livres sem receber

Perla Ribeiro

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 11:39

Doméstica é resgatada após 33 anos sem salário em situação de escravidão Crédito: Imagem gerada pela IA/ilustrativa

Uma trabalhadora doméstica submetida a mais de três décadas de exploração, sem receber salários e vivendo em condições degradantes, foi resgatada de uma residência em Embu das Artes, na Grande São Paulo. A operação ocorreu em 12 de novembro, após uma força-tarefa de órgãos públicos que identificou a situação de trabalho análogo à escravidão.

Além dos serviços domésticos, a mulher também trabalhava na comercialização de produtos em feiras livres, sem remuneração ou reconhecimento dos direitos trabalhistas. Ela chegou à casa da família no início da década de 1990 e permaneceu no local por mais de 30 anos.

Como desdobramento do resgate, o Ministério Público do Trabalho em São Paulo (MPT-SP) firmou, em 19 de novembro, um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com integrantes do núcleo familiar empregador. O acordo prevê o reconhecimento do vínculo de emprego, o pagamento dos direitos trabalhistas devidos e uma pensão mensal vitalícia equivalente a dois salários mínimos.

Mais de 30 anos de trabalho sem salário

De acordo com os relatórios da fiscalização, a trabalhadora realizava serviços de limpeza, lavagem de roupas, organização dos ambientes e cuidados diários com quatro cachorros. Ela também atuava como feirante, inicialmente duas vezes por semana, às quintas-feiras e aos domingos. A partir de 2019, o trabalho nas feiras passou a ocorrer aos domingos.

Entre as tarefas estavam a organização dos produtos, o atendimento aos clientes e o acompanhamento da empregadora ao Centro de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), onde eram compradas as mercadorias comercializadas nas feiras. Apesar da rotina de trabalho e da prestação contínua de serviços, a mulher não recebia salários nem tinha os direitos trabalhistas reconhecidos.

Trabalhadora dormia em quarto com mau cheiro de dejetos de animais

A fiscalização também identificou condições degradantes no espaço destinado à moradia da trabalhadora. Ela dormia em um quarto isolado no andar superior da residência, próximo ao quintal onde ficavam os quatro cachorros sob seus cuidados. O ambiente apresentava forte odor provocado pelo acúmulo de dejetos dos animais.

Seus pertences eram guardados em caixas e prateleiras, sem mobiliário adequado. O banheiro utilizado por ela ficava distante do quarto e apresentava condições precárias. Sem estrutura apropriada para o banho, precisava utilizar uma bacia, já que o espaço não tinha ralo para escoar a água. Durante a noite, também mantinha recipientes no quarto para atender às necessidades fisiológicas.

Segundo a Auditoria-Fiscal do Trabalho, as condições contrastavam com a infraestrutura e o estado de conservação dos demais ambientes da residência, especialmente os utilizados pela empregadora.

A combinação entre a ausência de remuneração, a falta de direitos trabalhistas e as condições degradantes de moradia levou a fiscalização a caracterizar a situação como trabalho em condições análogas à escravidão. A prestação de serviços foi interrompida e a trabalhadora foi afastada do local.

Acordo prevê pensão vitalícia de dois salários mínimos

O TAC firmado pelo MPT-SP estabelece o reconhecimento formal do vínculo de emprego doméstico entre 1º de junho de 1993 e 12 de novembro de 2026. O núcleo familiar deverá providenciar a anotação do contrato na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), registrar as informações no eSocial e realizar os recolhimentos previdenciários e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), conforme previsto no acordo.

Um dos principais compromissos é o pagamento de uma pensão mensal vitalícia equivalente a dois salários mínimos, estabelecida como indenização por dano moral individual. O valor deverá ser depositado na conta bancária da trabalhadora todo dia 10, com início previsto para 10 de dezembro de 2026. O acordo também prevê que, caso a mulher morra antes de completar 85 anos, os pagamentos sejam destinados aos herdeiros até a data em que ela atingiria essa idade.

Além da indenização, a família deverá quitar as verbas trabalhistas devidas e cumprir as obrigações legais relativas à contratação de empregados domésticos. O TAC estabelece medidas para evitar novas irregularidades, como registro formal dos trabalhadores, pagamento regular de salários, décimo terceiro e férias acrescidas de um terço, recolhimento do FGTS e respeito aos limites de jornada, aos intervalos e ao repouso semanal remunerado.

O descumprimento das obrigações poderá resultar em multas de R$ 5 mil por infração, acrescidas de R$ 500 por trabalhador atingido. Para atraso ou inadimplemento das obrigações de pagamento das indenizações, está prevista multa de 50% sobre os valores devidos.

Trabalhadora terá acompanhamento da assistência social

A operação foi realizada pela Auditoria-Fiscal do Trabalho, vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), com participação do MPT em Barueri, da Defensoria Pública da União (DPU), do Ministério Público Federal (MPF) e da Polícia Federal (PF).