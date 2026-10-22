IRREGULARIDADE TRABALHISTA

Doméstica é resgatada após mais de 30 anos em trabalho análogo à escravidão; MPT pede indenização de R$ 800 mil

Diplomata e o filho são alvos de uma ação civil pública movida pelo MPT

Elaine Sanoli

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 18:56

Doméstica é resgatada após mais de 30 anos em trabalho análogo à escravidão Crédito: Reprodução

Uma trabalhadora doméstica de 68 anos foi resgatada de condições análogas à escravidão após passar mais de três décadas prestando serviços para uma família no Lago Sul, área nobre de Brasília. Segundo o Ministério Público do Trabalho no Distrito Federal (MPT-DF), a mulher era submetida a jornadas exaustivas, sem descanso regular, enquanto acumulava os serviços domésticos e os cuidados com uma diplomata aposentada diagnosticada com Alzheimer.

A diplomata e o filho são alvos de uma ação civil pública movida pelo MPT, que pede pelo menos R$ 800 mil em indenizações. De acordo com a investigação, o filho era o principal responsável pelas irregularidades trabalhistas, já que administrava os pagamentos e a contratação da funcionária.

A situação teria se agravado após a morte do marido da diplomata, cerca de quatro anos antes da fiscalização. Desde então, a doméstica passou a permanecer na residência também aos fins de semana e feriados. As saídas dependiam da presença do filho da empregadora ou da disponibilidade de outra pessoa para substituí-la.

Além de limpar a casa, cozinhar, lavar e passar roupas, a trabalhadora era responsável por auxiliar a idosa no banho, na alimentação, na higiene pessoal e no uso de medicamentos. A diplomata precisava de acompanhamento permanente e não podia ficar sozinha.

O filho da empregadora morava no Rio de Janeiro e permanecia apenas alguns períodos em Brasília. Por isso, a doméstica passava longos períodos na residência, embora tivesse uma casa própria em Valparaíso, em Goiás.

Durante a investigação, a mulher relatou que estava cansada devido à intensidade do trabalho e que já havia solicitado a contratação de outra pessoa para ajudá-la. Ela também manifestou o desejo de deixar o emprego.

Fiscalização e resgate

A investigação começou após uma denúncia sobre as condições de trabalho na residência. Em 17 de março de 2026, equipes do MPT-DF, da Auditoria-Fiscal do Trabalho e da Polícia Federal realizaram uma inspeção no imóvel, mediante autorização judicial.

A fiscalização identificou jornadas exaustivas, ausência de controle dos horários de trabalho e falta de garantia dos períodos de descanso. Também constatou que, após a aposentadoria da doméstica, em 2019, o vínculo empregatício deixou de ser registrado, apesar de ela continuar trabalhando para a família.

Em depoimento, o filho da diplomata confirmou que era responsável pelos pagamentos à funcionária. Segundo ele, o salário mensal era pago com recursos da mãe, enquanto os valores referentes aos fins de semana saíam de seus próprios recursos.

O homem também reconheceu que não havia controle de jornada e que não regularizou o vínculo empregatício após a aposentadoria da trabalhadora. Além disso, confirmou que ela havia solicitado ajuda para os serviços domésticos e demonstrado interesse em deixar o emprego.

Diante das irregularidades, a Auditoria-Fiscal do Trabalho reconheceu a situação de trabalho análogo ao de escravo e determinou o afastamento imediato da mulher.

O filho da diplomata recebeu 15 autos de infração, incluindo um por submeter a trabalhadora a condições análogas à escravidão. As verbas rescisórias foram pagas em abril, durante o procedimento de resgate.

O MPT chegou a apresentar uma proposta de Termo de Ajuste de Conduta (TAC), mas não obteve resposta dos envolvidos, mesmo após uma nova notificação.

Indenização de R$ 800 mil

Na ação civil pública, o Ministério Público do Trabalho pede o pagamento de pelo menos R$ 800 mil em indenizações. Desse valor, R$ 500 mil são destinados à trabalhadora, por danos morais individuais, e R$ 300 mil correspondem à reparação por danos morais coletivos.

O órgão também solicita uma decisão liminar para impedir que os envolvidos mantenham trabalhadores domésticos em condições análogas à escravidão e garantir o cumprimento das obrigações trabalhistas, incluindo registro em carteira, controle de jornada, intervalos, descanso semanal, férias e pagamentos previstos em lei.

Segundo o MPT, o fato de a doméstica receber salário não descaracteriza a situação de trabalho escravo, uma vez que a legislação também considera a submissão a jornadas exaustivas.